Баскетболисты казанского УНИКС, блестяще начав матч против «Реджио Эмилии» на выезде, с треском провалили заключительную четверть и проиграли - 75:76 (30:17, 15:21, 15:12, 26:15).

В первой четверти гости показали столь потрясающий баскетбол, что хозяева просто оторопели – «Реджио Эмилия» попросту оказалась не готовой к тому, что казанцы, уступившие им на родном паркете, смогут так грамотно воспользоваться предоставленным им пространством. В защите волжане играли надежно, а в атаке сумели за десять минут наколотить аж 30 очков, и сколько еще смазали бросков.

Но во второй четверти что-то вдруг разладилось у гостей в атаке, что не замедлило сказаться и на защитных действиях – пошли ненужные фолы. И итальянцы тут же перехватили инициативу, сократив отставание до символического результата – «-1».

К счастью, игроки УНИКСа к большому перерыву все же сумели придти в себя – 38:45 в их пользу.

Так что все должно было решиться в этом матче во второй половине встречи. Хорош поначалу был Колом, умело дирижировавший атаками гостей, но и он еще не до конца восстановился после травмы. А ведь именно на него ложилась нагрузка основного разыгрывающего.

В третьей четверти казанцы сумели даже увеличить преимущество – 60:50, но по четыре фола было уже у Ндура и Эджима, и последняя четверть вызывала опасения.

И не напрасно. В атаке казанцы ввязались в авантюрные броски, начисто пропал подбор, и в итоге казанцы столько напортачили за четверть, что, по сути, проиграли матч еще до его концовки -76:75 в пользу итальянской команды. Откровенно провалили матч американские легионеры, нахватав неспортивных фолов.

Так что шансов на выход в следующую стадию турнира у УНИКСа ничтожно мало.