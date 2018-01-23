В Саранске завершились чемпионат и первенство России по синхронному фигурному катанию.

В категории «мастера спорта» заняла команда «Татарстан», пропустившая вперед только действующего чемпиона мира – команду «Парадиз» из Санкт-Петербурга. Теперь команда «Татарстан» (тренеры – Эльвира Мазитова и Евгения Антонова) собираются на чемпионат мира, который пройдет в начале апреля в Стокгольме.

В составе команды «Татарстан» в Саранске отличились пять студенток Поволжской академии спорта: Дарья Бусыгина, Диляра Зарипова, Яна Жаркова, Алия Хамитова и Рената Хузина.