Молодежный состав казанского «Рубина» провел свой первый контрольный матч в этом межсезонье.

Подопечные Романа Шаронова сыграли в манеже Центрального стадиона с командой «Мотор-Академия» - обладателем Кубка Татарстана. Встреча закончилась со счетом 1:1. «Мотор», в котором играют более опытные футболисты, открыл счет в первом тайме, но «рубиновые» сравняли счет во втором тайме – Никита Цыганов реализовал выход один на один с вратарем.

В настоящее время резервисты «Рубина» отбыли на сбор в Краснодар.