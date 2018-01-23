Сборные Турции и Швеции стали соперниками сборной России в группе B Лиги наций. Об этом стало известно после жеребьевки в Швейцарии.

Четыре победителя группы выйдут в первый дивизион (лигу А), а четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу C). Четыре команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2012 года разыграют между собой одну путевку на чемпионат Европы.

Матчи группового этапа Лиги наций будут разбиты на шесть игровых дней, в которых соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Финальный турнир с участие четырех победителей групп элитной лиги состоится в июне 2019 года.