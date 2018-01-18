Овен

Удачное время для личной инициативы. Деловая активность принесет вам победу в решении затянувшегося дела. Одиночество вам сейчас противопоказано, к тому же во время приятного общения с родственниками или друзьями вы сможете узнать много полезного.

Телец

У вас будет много возможностей проявить свою природную смекалку. В результате не исключено улучшение вашего материального положения. Возможны покупки для благоустройства квартиры, не исключены и крупные приобретения, например, бытовой техники.

Близнецы

Не исключено, что на вас найдет хандра. Чтобы встряхнуться, лучше куда-нибудь отправиться. Если нет возможности совершить недалекое путешествие, посетите ближайший парк. Или подумайте, как получить иным способом новые впечатления. Не рискуйте и не принимайте серьезных решений на работе.

Рак

Возможно, в середине недели произойдет событие, которое вы так долго ждали. Но прежде откроется то, чего не знали и о чем даже не подозревали. В личной жизни не исключено долгожданное знакомство с интересным человеком, с которым будет связано ваше будущее.

Лев

Самые главные для вас события произойдут в семье. Супруги, например, испытают новую волну нежности и заботы друг о друге. В конце недели не исключено торжество с большим числом приглашенных. И в остальном все хорошо - финансовое положение стабильное, здоровье крепкое.

Дева

Вы задумаетесь над тем, что наконец-то следует серьезно заняться своим здоровьем. И это как нельзя кстати, поскольку сейчас отличное время для укрепления защитных сил организма и отказа от вредных привычек. Избегайте всяких споров - это чревато плохим настроением и головной болью.

Весы

В жизни у вас будет много приятного, работа принесет удовлетворение и неплохой доход. В семье - мир и гармония, полное взаимопонимание с близкими, причем разного поколения. Не исключено, что одинокие получат предложение узаконить отношения.

Скорпион

Активное общение на службе и с друзьями вас сейчас тяготит, поэтому ваши дела на работе идут вяло и непосредственные обязанности выполняются вами без энтузиазма. Вам вдруг понравится заниматься домашними делами, к большому удовольствию вашей второй половинки.

Стрелец

Отличное время для восстановления добрых отношений с человеком, с которым вы в давней ссоре, ведь причина ваших разногласий в данный момент совсем не актуальна. В выходные не исключено необычное знакомство в весьма неожиданной ситуации.

Козерог

Не исключено, что ищущие работу на этой неделе найдут подходящий для себя вариант. Те, кто давно подумывал о ремонте в квартире, наконец-то решатся его начать. При этом покупки для благоустройства жилища будут удачны. Главное - не затягивать этот процесс.



Водолей

На работе все идет своим чередом, без неприятностей и неожиданностей. У вас появится немного свободного времени, поэтому вспомните о хобби или займитесь изменением своего имиджа, причем ваш первый опыт в этом направлении окажется успешным и будет одобрен окружающими.

Рыбы

Совместные семейные дела окажутся удачными. У вас даже получится сообща заработать, поскольку вы примете выгодное предложение своего хорошего друга. В выходные вас потянет на природу - лыжная прогулка в пригород взбодрит и подарит массу приятных впечатлений.