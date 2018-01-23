Какие обследования необходимо проходить здоровому человеку, чтобы выявить недуг на ранней стадии, когда симптомы еще отсутствуют, а шансы на излечение максимально велики? Разобраться в этом вопросе «КВ» помогает врач Республикан-ского центра медицинской профилак-тики Роза Алимова.



Специалист подчеркнула, что каждый внешне здоровый человек должен проходить профилактические обследования желательно раз в год. Множество болезней на ранних этапах протекают без боли, симптомов и достигают стадии, когда лечение осложняется. Это, к примеру, сахарный диабет второго типа, рак толстой кишки, рак молочной железы, болезни сердца, сосудов, почек. Пройти все самые важные обследования бесплатно можно в рамках диспансеризации, профилактических осмотров и медицинских обследований.

Диспансеризация каждому из нас полагается раз в три года в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства. Кроме того, в Казани функционируют центры здоровья, где также можно бесплатно проверить состояние своего организма.

Совместно со специалистом Республиканского центра медицинской профилактики мы выявили 8 обследований, которые каждый здоровый человек должен проходить раз в год.

Бесплатно следующие процедуры можно получить, к примеру, в Региональном центре здоровья:

Электрокардиографию медики рекомендуют проходить не реже одного раза в один-два года

Это простое и безболезненное исследование позволяет выявить тахикардию, стенокардию, аритмию, миокардит и многие другие отклонения. Если кардиограмма покажет нарушения, врач может назначить УЗИ сердца и сосудов. К примеру, эхокардиография позволяет оценить состояние полостей сердца, диагностировать пороки сердца, подтвердить кардимиопатию и т. д.

Анализ крови на уровень общего холестерина

Играет важную роль в диагностике атеросклероза, определении риска развития ишемической болезни сердца. Здоровым людям проведение такого анализа поможет вовремя заметить нежелательные изменения. В норме уровень холестерина в крови должен составлять до 5,2 ммоль/л.

Анализ крови на уровень глюкозы

Помогает выявить предрасположенность к сахарному диабету или предупредить появление повреждений стенок кровеносных сосудов. Пониженный уровень сахара в крови может быть следствием болезней печени, почек, поджелудочной железы. Частой причиной повышенного содержания сахара является сахарный диабет. В норме уровень глюкозы в крови должен составлять 3,3 - 5,5 ммоль/л.

Определение биологического возраста сосудов

Наконец, в том же Региональном центре здоровья бесплатно вы можете пройти такую процедуру, как определение биологического возраста сосудов. Для этого надо всего лишь позвонить в медучреждение и записаться на комплексное обследование. Результаты будут готовы в этот же день. Вместе с ними вы получите и рекомендации докторов.

В лечебно-профилактических учреждениях можно пройти следующие обследования:

Маммография или УЗИ молочных желез (женщины)

Позволяют выявить опухоли, которые еще даже не прощупываются. Доктора успокаивают, что в большинстве случаев обнаруженные уплотнения оказываются доброкачественными. Тем не менее важно выявить новообразование, пока оно еще не достигло больших размеров. Маммография, УЗИ играют ключевую роль в диагностике рака молочной железы. Если же у вас была выявлена опухоль в молочной железе, необходимо продолжить обследования, к примеру, провести биопсию. В зависимости от ситуации врачи предлагают хирургическое удаление опухоли и направление ее на гистологическое исследование для исключения рака.

Анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА) (мужчины)

Повышенный уровень ПСА может свидетельствовать о наличии рака простаты, который на ранних стадиях протекает без видимых симптомов. Кроме того, ПСА повышается при аденоме простаты (доброкачественное ее увеличение), воспалении простаты. При высоком уровне ПСА необходимо продолжить дальнейшее обследование.

Исследование кала на скрытую кровь

Помогает обнаружить колоректальный рак - достаточно распространенное онкологическое заболевание кишечника. При выявлении скрытой крови в анализе кала назначается дополнительно колоноскопия - обследование кишечника с помощью трубки и установленной на ее конце крошечной камеры.

Флюорографию необходимо проходить раз в год

Профилактическая процедура позволяет выявить различные патологии бронхолегочной системы - развитие опухолевых процессов в легких, бронхита, туберкулезных изменений, очагов воспаления, склероза, фиброза тканей и т. д.