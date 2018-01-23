Что только не советуют в интернете да и по телевизору для повышения иммунитета! Одни заверяют, что надо обязательно питаться морепродуктами, говяжьей печенью, имбирем, хреном, хурмой. Другие заводят кошек, мол, мурлыкающие звери укрепляют защитные силы своих хозяев.



На самом ли деле определенные продукты могут укрепить наш иммунитет? Как все-таки сказываются на состоянии нашего организма прививки? Об этом «КВ» беседуют с главным специалистом по аллергологии и иммунологии Татарстана и ПФО, профессором КФУ Рустэмом Фассаховым.



- Долгие годы нам говорили, что для укрепления иммунитета нужно налегать на апельсины и лимоны - продукты с содержанием витамина С. Теперь же ряд исследователей называют витамин D самым эффективным борцом за иммунитет. Спасет ли нас морская капуста и печень трески от болезней?

- Действительно, существует множество подобных мифов. Особенно любят все это показывать по телевизору. Однако состояние нашего иммунитета не зависит от поступления одного или двух витаминов. Да, витамин D активирует иммунитет, но не лучше, чем витамины А, В или С. Возможно, нам хотелось бы верить в то, что, кушая каждый день морскую капусту или рыбу, мы укрепим иммунитет и защитим себя от болезней. Но это не так. Никакие экзотические морепродукты - от мидий, креветок до печени трески - не помогут. Самое обычное, но полноценное и разнообразное питание сможет держать наш иммунитет в тонусе. Все остальное - уловки рекламы и бизнеса.

- Какие факторы разрушительно влияют на иммунную систему?

- Это длительный стресс, который влечет выброс гормонов, подавляющих иммунные функции организма. Поэтому одним из главных способов укрепления иммунитета является хорошее настроение, а также добрые отношения с близкими людьми. Если говорить о питании, то это диеты, особенно с низким содержанием белка. Повторюсь: только полноценное питание с достаточным количеством белков в рационе обеспечивает выработку антител. Именно они уничтожают вирусы, бактерии и другие чужеродные агенты.

- Почему врачи говорят, что курение существенно ослабляет иммунитет?

- Как пассивное, так и активное курение крайне негативно сказывается на состоянии иммунной системы. Вирусы, бактерии проникают в организм через кожу или слизистые (кишечник, легкие). Площадь поверхности кожи составляет около двух квадратных метров, а легких - 400 квадратных метров. В 200 раз больше! Это ворота для инфекций. А производные табачного дыма забивают клетки иммунитета, подавляют их активность. Они не дают иммунной системе осуществлять свои функции. В итоге у курильщиков развиваются бронхит, разные виды злокачественных новообразований. Та же туберкулезная палочка есть ведь в организме каждого человека. Но туберкулез наблюдается чаще у любителей табака.

- Нельзя обойти стороной тему иммунизации. Врачи традиционно выступают за вакцинацию, население к ней до сих пор относится настороженно. Разрушают ли иммунитет прививки?

- Вы давно слышали названия таких болезней, как оспа, дифтерия, столбняк, которые всего 40 - 50 лет назад уносили тысячи, миллионы жизней? Я вспоминаю времена, когда в Татарстане бушевала дифтерия и нас не пускали в школу из-за этого. Давно вы с таким сталкивались в 21-м веке? Каждый год с 15-го века от оспы умирало до 1,5 миллиона человек. Всего она унесла около 4 миллиардов жизней. Сейчас вирус оспы хранится лишь в закрытых лабораториях Америки и России. Тиф только в голодные послереволюционные годы погубил 3 миллиона человек. При столбняке смертность составляет около 90 процентов. Представьте, если эти катастрофические эпидемии вернутся в нашу жизнь...

Люди должны понимать, что эти болезни не перестали быть смертельными. Просто появилась защита от них. Если рассуждать глобально, то человечество живо благодаря вакцинации. Недооценивать последствия гриппа тоже неправильно. Сколько жизней унесла «испанка» всего за 1918 - 1919 годы? Очевидцы описывали, что города превращались в призраки, люди вымирали. Вирус тогда поразил четверть планеты, унес жизни до 100 миллионов человек. Мне кажется, этими фактами все сказано.

- Закаливающие процедуры укрепляют иммунитет?

- В процессе эволюции мы потеряли способность к адаптации, точнее, она заметно снизилась. Иммунная система стала хуже приспосабливаться к внешним факторам. А закаливание - это отличная тренировка функций терморегуляции, воздействие на организм натуральных факторов (солнца, воздуха, воды). У закаленного человека повышается устойчивость к инфекциям, морозам, нагрузкам. Закаливающие процедуры позволяют приблизить образ жизни человека к естественному состоянию. Закаливание стимулирует выработку антител, защищающих нас от вирусов, бактерий. Организм укрепляют даже такие простые процедуры, как обтирание, обмывание стоп, контрастная ванна. Но все должно быть разумно. В начале водного закаливания температура воды должна быть 36 градусов. И понижать ее следует постепенно.