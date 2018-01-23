Конец января был объявлен МОК как время «Ч» для сборной России. Собственно, МОК ранее добился того, что сборной России на Олимпиаде, по сути, не будет. Будут спортсмены в серо-мышиной форме с надписью «Команда атлетов из России». И никакого гимна, никакого единения, и это самое главное оскорбление для страны с богатейшими спортивными традициями.



Что же мы потеряли?

Итак, новости повалили как снежный ком - без объяснения причин приглашения на Олимпиаду не получили такие лидеры сборной России, как Виктор Ан, Шипулин и Устюгов. Просто и безапелляционно.

Был заслушан и пресловутый Родченков, лица которого никто не видел, но какие-то показания он давал. И вот на их основаниях было принято решение взять и не допустить до Олимпиады почти в полном составе конькобежную сборную России, биатлонную команду и прочая, и прочая, и прочая. Непонятно, как в список неприглашенных попали и пять хоккеистов сборной России. Видимо, так, для кучи. У здания суда в Швейцарии рыскали голодными волками журналисты, но никакой информацией они не разжились.

Информативный ряд сводился к одному: МОК очень тщательно и вдумчиво подошел к своему решению, дабы даже случайно никто из нарушивших олимпийскую хартию не смог поехать от России в Пхенчхан. Логических объяснений не последовало и не могло последовать, вопрос «А в чем же конкретно провинились неприглашенные российские атлеты?» попросту игнорировался. И далее шло все то же великосветское мычание о недопустимости применения допинга. Российские поговорки после президента Рейгана не очень любят, а между тем одна из них гласит: «Доносчику - первый кнут». Это, естественно, о господине Родченкове.

Но беда-то в том, что этот господин свое уже отработал и теперь мало кому интересен. Гораздо страшнее, что таких родченковых будет еще много, для этого и созданы специальные комиссии макларенов.

И все чаще мы слышим от наших спортивных чиновников: «Это беспрецедентный шаг, такого еще не было, и мы будем взвешенно подходить к ситуации». Но ситуация уже давно перестала «быть томной». В том смысле, что теперь МОК оставляет за собой право выдергивать из списка российских спортсменов в нужный для себя момент безо всяких объяснений и извинений. А раз не извинились, значит, признали виновными. То есть все неприглашенные на Олимпиаду россияне теперь пожизненно будут ходить с клеймом нарушителей. И тут встает резонный вопрос: а зачем при таких раскладах россиянам вообще ехать на Олимпиаду?

Грядет ли раскол?

Он, этот раскол, похоже, уже произошел. Как говорится, сытый голодного не разумеет. И те, кого допустили до Олимпиады, явно не собираются присоединяться к бойкоту, который на эмоциях собирались предпринять биатлонисты. Понять их можно: какой уж там спортивный принцип - россияне в биатлоне не смогут заявиться не только в эстафетах, но даже в смешанной эстафете, попросту из-за нехватки допущенных спортсменов. И как быть конькобежцам? Надеяться, что в последний момент МОК сменит гнев на милость, не стоит. Это наивно и противоречит логике нынешнего состава МОК, который, по сути, уже развалил олимпийское движение, идя на поводу у политиканов-временщиков.

А есть и другое мнение, его высказала наша фристайлерша Алена Заварзина: «Надо ехать, невзирая ни на что, приехать и надрать им всем задницу». Вот так - и никак иначе. Но пока сборная России стоит усилиями МОК «со спущенными штанами» - это уже мнение нашей прославленной легкоатлетки Иоланды Чен. Иоланда прямо говорит: «Мы так боялись, что у нас отнимут чемпионат мира по футболу, только об этом и говорим. И забываем о сотнях спортсменов, о которых вытерли ноги, - это касается и олимпийцев, и паралимпийцев». И с Чен сложно спорить. Кто сейчас вспоминает о наших легкоатлетах - Шубенкове, Клишиной, которым так и не удалось никому «надрать задницу»?!

Итак, сборная атлетов России, еще не поехав в Пхенчхан, уже расколота - своя рубашка ближе к телу. Более сотни россиян из представленного списка уже не допущены до Олимпиады, и ясно: этот список будет только расти. Да и выступать под косыми взглядами «абсолютно чистых» спортсменов из других стран - тоже вещь малопривлекательная. Ведь наших спортсменов засуживали и без наличия темы допинга. Так на что же нам надеяться сейчас?

Что дальше?

Материал этот, уж так получается, состоит больше из вопросов, чем из ответов. Однозначно и очевидно: слишком много времени потеряли наши спортивные функционеры с той же Олимпиады в Рио. Да, наконец-то было принято судьбоносное решение по поводу Виталия Мутко, который для МОК является фактически красной тряпкой для быка.

Сейчас необходимо будет менять всю инфраструктуру развития российского спорта. Переосмысление позиции МОК - процесс долгосрочный. Но необходимо искать свои точки соприкосновения в этой холодной спортивной войне. В том числе и выделить ВАДА средства на налаживание нового антидопингового агентства в России. Без этого договориться о чем-либо с МОК будет невозможно. Другое дело, какие рычаги для этого диалога надо использовать, в том числе и в чисто юридическом плане.

И ни слова о бойкоте. Ведь когда бойкот имеет смысл? Когда у нас есть уверенность: мы этим бойкотом способны если не испугать, то привести в чувство зарвавшихся чиновников. Но в данный момент бойкотируем не мы, а нас. Время уже упущено. Когда мы соглашались на Олимпиаду без флага, без гимна и, по сути, без страны - выигрывают-то люди, мы уже пропустили свой шанс. И МОК решил: если вы проглотили это, проглотите и дальше. И сейчас уже ничего не остается, как только ехать и доказывать: мы можем.

Теперь нас уже никто не слышит. И интервью с руководителями отдельных федераций, которые сожалеют о случившемся, называют недопуск россиян скандалом, - это все хорошая мина при кислом положении вещей.

Что ж, сами заварили - самим и расхлебывать. Бойкот же на мировом уровне может привести к уничтожению профессионального российского спорта вообще. Так что нечего сейчас делить.