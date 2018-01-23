25 января отмечается 80-летний юбилей поэта, актера Владимира Высоцкого.

К этой дате в Казани приурочено знаменательное событие - сегодня у здания Молодежного центра торжественно будет открыт памятный знак, где на трех языках - русском, татарском и английском - сообщается о том, что в этом здании, на сцене концертного зала Молодежного центра, с 12 по 18 октября 1977 года выступал Владимир Высоцкий.

Эта мемориальная доска установлена благодаря Владимиру Урецкому - руководителю инициативной группы по увековечению памяти Высоцкого в нашем городе, одному из авторов книги «Владимир Высоцкий в Казани», вышедшей в свет в прошлом году.

Еще одна замечательная новость. Несколько месяцев назад инициативная группа обратилась в мэрию Казани с предложением присвоить одной из улиц города имя Владимира Высоцкого. 16 октября 2017 года комиссией по топонимике было принято решение о включении имени Владимира Высоцкого в банк данных для последующего увековечения в названии одной из новых улиц Казани.

К 80-летию Владимира Высоцкого в Казани впервые прошел литературный конкурс «Он правду людям под гитару говорил» среди старшеклассников школ и гимназий Московского и Кировского районов города. А в Доме Аксенова состоялся музыкальный вечер «За меня другие отпоют все песни», посвященный 40-летию гастролей Высоцкого в Казани.

По Казани Высоцкого

Также инициативная группа разработала туристический маршрут по Казани Высоцкого.

- В Казани Высоцкий прожил шесть дней в октябре 1977 года. За эти дни он дал более 30 концертов: 18 концертов во Дворце спорта, 10 выступлений в зале Молодежного центра, а также в зеленодольском ДК «Родина», КХТИ и Доме актера, - рассказал Владимир Урецкий. - Экскурсия начинается со старого аэропорта Казани. Высоцкий прилетел последним рейсом из Москвы 11 октября 1977 года. Встречали его директор филармонии Марат Тазетдинов и главный администратор Яков Клопоух. Для встречи дорогого гостя прямо к трапу самолета подогнали специально зарезервированную «Волгу».

Из этого же аэропорта 18 октября Высоцкий вылетел на гастроли в Ташкент. Владимир Семенович всегда выступал во втором отделении, а в тот вечер во Дворце спорта вышел в первом - в 21 час, потому что в 22.25 должен был улетать. В аэропорт предусмотрительно послали администратора, чтобы в случае опоздания Высоцкого задержать рейс.

Как вспоминает Яков Клопоух, в 22 часа Владимир Семенович спокойно вышел со сцены, зашел в гримерку, переоделся, сел к нему в машину. И он как стартанул! До аэропорта долетели за пять-семь минут. Там их встречали уже открытые ворота на взлетную полосу. Высоцкий тепло попрощался: «Хорошие ребята в Казани! Я надеюсь, что этот мой приезд - просто первая ласточка, я буду появляться здесь. Благодарю вас!»

Следующий адрес - Молодежный центр. Здесь Высоцкий проживал в гостиничном комплексе 6 ночей и 6 дней и выступал на сцене киноконцертного зала. В это же время в Молодежном центре проходила выставка работ Константина Васильева, приуроченная к годовщине трагической гибели художника. Высоцкому картины очень понравились, он даже хотел что-то купить, собирался съездить в Васильево, где жил художник, и поговорить с его матерью. Но этого так и не случилось.

Далее по маршруту - Дворец спорта. Здесь состоялось 18 выступлений Высоцкого с 12 по 18 октября. В концертах принимало участие много коллективов, артистов, но все ждали Высоцкого. Был один интересный случай. Участвовал в тех концертах молодой Владимир Винокур. Конферансье, объявлявший его, оказал юмористу медвежью услугу: «А сейчас на сцене появится тот, кого все вы с нетерпением ждете. Итак, встречайте - Владимир… (пауза) Винокур!» В зале - свист и топот. Каково выходить на сцену после такого?

Бывал Высоцкий и в филармонии, в старинном здании на улице Гоголя, 4. Здесь он встречался с директором филармонии Маратом Тазетдиновым, главным режиссером Качаловского театра Владимиром Михайловичем Портновым.

Совсем рядом еще один адрес, связанный с именем Высоцкого, - Дом актера на улице Щапова. Здесь 17 октября был ночной концерт после последнего выступления во Дворце спорта. Организатор той встречи - известная актриса, преподаватель театрального училища Юнона Ильинична Карева.

На следующий день Высоцкий побывал в гостях у Юноны Ильиничны на Театральной, 13.

Несостоявшийся концерт в красном уголке общаги

Хроника пребывания Высоцкого в Казани и на гастролях в Набережных Челнах восстановлена исследователями его творчества буквально по часам. Но Владимир Урецкий встречался со многими очевидцами тех событий, и ему удалось выяснить несколько удивительных, ранее неизвестных фактов.

Например, Леонид Колоднер поведал о случае, в который невозможно поверить.

Произошло это летом 1974 года, во время гастролей театра на Таганке в Набережных Челнах.

- Я тогда работал прорабом в СМУ-3 и одновременно являлся неосвобожденным председателем профкома этого управления, за мной было закреплено общежитие 29/17. В числе прочего мне вменялось в обязанности организовывать там культмассовые мероприятия. Вот мне и пришла смелая мысль пригласить Владимира Высоцкого на концерт в красном уголке общаги, который вмещал примерно 50 зрителей.

Мы с моим другом Володей Черемных дождались Высоцкого после спектакля, кратко ввели его в курс дела: дескать, очень любим ваши песни, хотелось бы их послушать, есть место, где можно организовать встречу. Он согласился. Немного подумав, назначил день и час своего выступления. Поинтересовались, по сколько рублей поставить билеты. Владимир Семенович вначале сказал: «Да не надо ничего». Потом шутя добавил: «Чем больше - тем лучше!» Договорились, что билеты будут по три рубля.

Как же я боялся, что красный уголок будет переполнен! Но через некоторое время выяснилось, что во всем общежитии не нашлось ни одного желающего пойти на концерт Высоцкого. Я не мог понять, как такое может быть! Это потом, поразмыслив, понял: в общаге жили механизаторы и водители из сел, куда, возможно, и не долетели песни этого легендарного человека. К тому же в воскресенье, на которое был назначен концерт, был Сабантуй, и все, конечно, собрались в гости к родителям, родственникам.

Ну, что делать? Надо было оповестить Высоцкого о том, что концерт отменяется. С большим трудом достал бутылку хорошего коньяка - надо же как-то загладить свою вину. Поехали с другом в гостиницу «Кама», где остановились артисты театра. Меня на входе тормознули, не желая впускать. На счастье, на лестнице показался сам Высоцкий: «Пропустите, это ко мне!» Я прошел к нему в номер. Он облачился в халат, расположился с книжкой на тахте, смотрит вопросительно. А мне-то сказать стыдно, что с выступлением ничего не выходит. Все-таки кое-как выдавил из себя это признание. «Наверное, вы несерьезные мужики. Но ничего, старик, всякое бывает! - успокоил меня Владимир Семенович. - Ладно, мне надо роль учить, а ты приходи на наши концерты, которые намечены на городских площадках, и на спектакли тоже».