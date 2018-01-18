Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, в соответствии с п. 13 Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) в случае изменения фамилии, имени, отчества или данных документа, удостоверяющего личность, владельцу сертификата предоставляется возможность обратиться в территориальный орган ПФ РФ для внесения соответствующих изменений в сертификат с предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения.

Таким образом, для внесения изменения в сертификат вы можете обратиться в территориальный орган ПФР по месту его получения.