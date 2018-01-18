Слышала, что те, у кого пенсия невысокая, имеют право на социальную доплату. Разъясните, пожалуйста, какая эта доплата и кому положена.

Ольга Сергеевна



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» имеют проживающие на территории РФ неработающие граждане, получающие пенсию по линии Пенсионного фонда РФ или по линии силового ведомства, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации.

Размер указанной выплаты зависит от величины прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается на определенный год. В 2017 году в Республике Татарстан прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 8232 рублей.

В нынешнем 2018 году размер прожиточного минимума, устанавливаемый для пенсионеров, не изменится, то есть останется в прежнем размере - 8232 рубля (Закон Республики Татарстан от 22 сентября 2017 года №67-ЗРТ «Об установлении на 2018 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии»).

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

- пенсия,

- ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг),

- иные меры социальной поддержки. К мерам социальной поддержки относятся выплаты по линии органов социальной защиты (льготы за услуги ЖКХ, телефонной связи, выплаты на оплату проезда).

При изменении (индексации) денежных выплат размер федеральной социальной доплаты пересчитывается.

К примеру, гражданин является неработающим пенсионером-получателем трудовой пенсии по старости. Размер пенсии составляет 6592 рубля. Выплата по линии органов социальной защиты - 448 рублей.

В данном случае размер совокупного дохода пенсионера доводится до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, то есть 8232 рублей.

Размер федеральной социальной доплаты к пенсии составит 1192 рубля (8232 - (6592 + 448) = 1192 рубля).

Важно знать: право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии предоставляется только неработающим пенсионерам.