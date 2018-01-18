Объясните, пожалуйста, кому и за что могут приостановить выплату пенсии.

Диляра



Уважаемая Диляра, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, вопросы приостановления выплаты страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению регулируются статьей 24 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 указанного закона выплата страховой пенсии приостанавливается в следующих случаях:

- неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд;

- неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы;

- достижение получателем пенсии по случаю потери кормильца возраста 18 лет и отсутствие документа, подтверждающего его обучение по очной форме в образовательном учреждении по основным образовательным программам;

- истечение срока действия вида на жительство, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства;

- поступление документов о выезде пенсионера на постоянное жительство в иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор по принципу территориальности, и отсутствие документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории указанного государства;

- поступление документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключен международный договор, и отсутствие заявления пенсионера о выезде за пределы Российской Федерации.

Во всех перечисленных случаях, за исключением неявки инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование, выплата назначенной пенсии приостанавливается на 6 месяцев, в течение которых получатель пенсии может представить требуемые для продолжения выплаты пенсии документы.

В случае неявки инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата пенсии приостанавливается на 3 месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления выплаты пенсии, производится возобновление выплаты страховой пенсии.

Возобновление выплаты страховой пенсии производится в том же размере, в каком она выплачивалась на день ее приостановления, с учетом индексации и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (по основаниям, не предусматривающим подачи пенсионером заявления) и корректировки размера пенсии.