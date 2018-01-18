В разных социальных сетях появляются сообщения о выплате пенсионерам

5 тысяч рублей и о том, что эти выплаты производятся на заявительной основе. Я еще не подавала такое заявление. Нужно ли мне обращаться в Пенсионный фонд?

Елена Николаевна

Действительно, в Республике Татарстан зафиксированы случаи мошеннических действий посредством рассылки сообщений в различных мессенджерах.

Женский голос уверенно обещает пенсионерам выплату в размере 5 тысяч рублей от Пенсионного фонда. А также сообщает о том, что подать заявление необходимо срочно.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан предупреждает, что никакой дополнительной выплаты в 5 тысяч рублей пенсионерам не ожидается. Данная рассылка - дело рук мошенников!

Обращаем ваше внимание, что в прошлом году пенсия была проиндексирована гражданам в полном объеме, поэтому оснований для дополнительной выплаты в текущем году нет.

В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, что размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - 81,49 рубля (в 2017 году - 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в РТ составил 13,2 тысячи рублей.

Также напомним, что в июле прошлого года мошенники за дополнительную плату предлагали пенсионерам оформить заявление о перерасчете пенсии по курсу советского рубля сторонними организациями, уверяя, что пенсия возрастет в 10 раз. А месяцем позже были зафиксированы случаи мошеннических действий посредством телефонных звонков с целью получения персонифицированных данных граждан - уточнения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина, реквизитов банковских карт и иных данных.