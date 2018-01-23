«Мне на заслуженном отдыхе скучать некогда», - говорит пенсионерка Флюра Багаутдинова. С недавних пор одно из ее хобби - изготовление поделок из подручных материалов.

Рамзес II из копеечных монет

Когда попадаешь в самую большую комнату в квартире Флюры Гафуровны, стены которой украшены самодельными картинами в рамках, невольно поражаешься фантазии автора. С одной стороны, для создания таких картин нужно совсем немного: клей, ножницы, бумага, разноцветные стеклышки, перышки, засушенные листья, старые бусы, сломанная бижутерия, кусочки пластмассы и проволоки, которые найдутся в каждом доме. С другой стороны, без терпения и творческого вдохновения при этом точно не обойтись. «Идея создавать такие поделки родилась благодаря моей внучке Алике, - говорит 74-летняя жительница Дербышек. - Как-то ей понравилась картинка в детском журнале, она попросила вырезать ее и наклеить на картонку. Так и стали мы с ней творить…»

Привлекают внимание и поделки из кусочков «янтаря» - несколько картин из «янтаря самодельного»: его пенсионерка получает из подсушенной смолы, собранной с деревьев в местных лесах. Впечатляет своими масштабами портрет фараона Рамзеса II, выложенный из копеечных монет.

В пору трудовой деятельности на Казанском оптико-механическом заводе придумывать и воплощать идеи в жизнь технологу-химику Флюре Гафуровне приходилось постоянно. Почти 40 лет работы на предприятии она занималась рационализаторской деятельностью - более 100 ее рацпредложений использованы в производстве. Кроме того, Флюра Багаутдинова имеет три авторских свидетельства на изобретения, которые она внедряла на оптико-механических заводах СССР.

Мимо родника не пройти...

Сейчас она бабушка четверых внуков. Получать благодарственные письма за активное участие в жизни детских садов и школ, где воспитываются ее внуки, для нее привычное дело. Алика уже третьеклассница, любит рисовать, а совместное творчество с бабулей настолько ее увлекает, что даже одноклассникам она дарит свои поздравительные открытки. Нет-нет да и придет к бабушке с какой-нибудь идеей. Тут только успевай воплощать задуманное! Внука Даниила Флюра Гафуровна готовила ко многим олимпиадам, он даже занял третье место во всероссийском конкурсе «Я знаю русский язык». А еще семья пенсионерки очень любит проводить время на даче, что на левом берегу Казанки. Активная жизненная позиция Флюры Гафуровны дает о себе знать и здесь. Родник, что при спуске с железнодорожной платформы Новаторов, - местная достопримечательность и популярное место отдыха дачников и горожан, до сих пор не благоустроен. «Мы вместе с внуком Даниилом подготовили реферат с фотографиями и написали в исполком Казани, чтобы благоустроили родник. Пришел ответ, что разработка вариантов благоустройства нашей станции, возможно, будет внесена в состав учебного плана архитектурно-строительного университета, - делится пенсионерка. - Осталось дело за малым - дождаться архитекторов…»

Любовь к Пушкину

Кстати, наша героиня в 2015 году стала одной из победительниц конкурса «Семейная книжная реликвия», проводимого на страницах нашей газеты. Она очень любит творчество Александра Сергеевича Пушкина. Несколько полок в ее квартире занимает его Полное собрание сочинений. В отдельном альбоме у пенсионерки - публикации о великом русском поэте с его портретами и рисунками. Любовь к творчеству Пушкина она смогла передать молодому поколению своей семьи. Говорит, перечитав «Евгения Онегина» и «Полтаву» в зрелом возрасте, восхитилась гениальностью каждой строчки. Внуки тоже не отстают от бабушки: Даниил, впечатлившись «Полтавой», выучил отрывок, посвященный Мазепе, а Алика - Петру I. Есть у Флюры Гафуровны одна заветная мечта - побывать в старинном селе Большое Болдино, где находится родовая усадьба поэта. «Полноценно и интересно можно жить и на пенсии!» - утверждает пенсионерка.