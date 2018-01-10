В настоящее время на Западе интенсивно ведутся разработки проектов беспилотных автомобилей, управляемых в автоматическом режиме с помощью сложной системы датчиков и устройств без участия человека. Водитель такому автомобилю ни к чему - машина сама привезет вас куда надо с минимальными затратами времени и ресурсов.



Забыли про системный подход?

Наблюдать ажиотаж в современном обществе вокруг очередного «поля чудес», на котором прогнозируют «золотой» урожай, мне приходится не впервые. По моим наблюдениям, энтузиасты чудес зачастую пренебрегают системным подходом, при котором целесообразно учитывать взаимосвязь всех основных факторов проекта. А это технологические и финансовые вложения, необходимые технические условия, сроки реализации, эксплуатационные затраты, экономический и социальный эффект, специфические характеристики страны. В то же время происходит отвлечение ресурсов от иных перспективных проектов в данном сегменте. Все эти факторы взаимосвязаны, и сбой хотя бы одного из них способен обрушить весь проект.

Когда гололед беспилотникам враг...

Даже неподкованному технически обывателю понятно, что движение беспилотников предъявляет особые требования к обустройству транспортных магистралей. По моему мнению, подобный тренд развития транспорта для России является сомнительным по объективным причинам.

Во-первых, большая протяженность транспортных магистралей потребует огромных затрат на их обустройство для использования беспилотными автомобилями.

Во-вторых, климатические условия в зимний период (снежные заносы, гололед, туманы) превращают сомнительные достоинства беспилотных автомобилей в очевидные недостатки.

А как же такие уязвимые моменты, как возможность воздействия примитивными лазерными указками на сенсоры управления беспилотных автомобилей, что может привести к массовым авариям с тяжелыми последствиями? Это тоже не надо упускать из виду.

Легче предупредить, чем лечить

Перефразируя крылатую фразу, что болезнь легче предупредить, чем лечить, нужно заметить, что России в целях безопасности потребуется принять целый комплекс превентивных мер.

Прежде всего законодательно закрепить исключительное право транзита по нашей территории только за отечественными грузоперевозчиками. А при таможенных пунктах создать открытые площадки, на которых будет производиться быстрое переприсоединение грузовых фур с зарубежных тягачей на отечественные с обычным управлением. С помощью государства сформировать крупные транспортные компании, обеспечивающие контролируемый грузовой транзит по российской территории.

Преимущества предлагаемого проекта налицо. Это потребует минимальных затрат при высокой самоокупаемости, стимулирует производство отечественных грузовых тягачей, водители-дальнобойщики не потеряют работу, государство сможет контролировать потоки и содержание перевозимых грузов. Кроме того, повысится экономико-политическое влияние России в качестве уникального транспортного коридора для Евросоюза и других сопредельных стран через квотирование их грузовых потоков.

Вместо резюме

У нас обычно очень нервно реагируют на так называемые технологические вызовы Запада. Особенно усердствуют в причитаниях доморощенные «интеллектуалы» и «эксперты». Однако тщательный системный анализ часто подсказывает более эффективный подход к соответствующей проблеме, позволяющий с наименьшими затратами и в оптимальные сроки реализовать адекватный проект на основе собственных интересов, условий и преимуществ.