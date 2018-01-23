С этого года в детсадах Татарстана повысился размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком. С чем связано повышение и сколько теперь нужно платить родителям? Об этом журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки РТ Эльвира Измайлова.



Ильсур Хадиуллин проинформировал, что с этого года за детсад родители будут платить на 4% больше. Повышение составило от 104 до 187 рублей в зависимости от вида группы, режима работы и возраста детей.

К примеру, в наиболее распространенном виде детских садов Казани - общеразвивающей группе для детей от 3 до 7 лет с 10,5-часовым пребыванием - ежемесячная родительская плата повысилась на 120 рублей по сравнению с прошлым годом и составила 3117 рублей.

По словам замминистра, повышение родительской платы связано с ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций, в том числе это рост цен на продукты питания, товары хозяйственно-бытового назначения, рост заработной платы обслуживающего персонала детских садов.

- Затраты на содержание одного ребенка в детсадах республики составляют около 9 тысяч рублей в месяц. Из этой суммы лишь 30% входит в родительскую плату. Остальные средства поступают из бюджетов разных уровней, - отметил Ильсур Хадиуллин.

Спикер также подчеркнул, что для родителей сохраняются все льготы и компенсационные выплаты. Компенсация на федеральном уровне выплачивается всем, независимо от дохода граждан: в размере 20% от средней родительской платы на первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 70% - на третьего и последующих детей.

Затронув вопрос льгот на муниципальном уровне, Ильсур Хадиуллин выделил компенсацию, выплата которой зависит от дохода семьи. На нее имеют право семьи, в которых доход на одного члена семьи составляет менее 20 тысяч рублей.

- Например, в семье со среднедушевым доходом менее 10 тысяч рублей плата за пребывание первого ребенка в 10,5-часовой общеразвивающей группе обойдется в 3117 рублей. Но, заплатив 3117 рублей, родители получат компенсацию в размере 1246,8 рубля. То есть фактический расход семьи на оплату детского сада в данном случае составит 1870,2 рубля, - рассказала Эльвира Измайлова.

Как сообщил Ильсур Хадиуллин, Министерство образования и науки Татарстана сейчас рассматривает варианты уменьшения родительской платы в случае, если ребенок не посещал детсад по уважительной причине, - так называемой абонентской платы в детских садах.

- Ребенок не посещает детсад, но сотрудники приходят на работу, обслуживают детей. Поэтому в любом случае абонентская плата есть. Каким образом можно освобождать от абонентской платы родителей детей, которые болеют 10, 14, 21 и более дней?

Эти варианты мы обсуждаем. Понятно, что эти деньги мы должны будем покрывать. Но за счет кого? Других родителей? Тогда это может привести к повышению родительской платы. Абонентская плата должна быть сохранена в любом случае. Но изменений по этому вопросу можно ожидать уже в этом году, - пояснил спикер.