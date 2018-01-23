После травмы ноги боюсь ходить по скользким улицам города. Подскажите, как часто должен убираться снег с тротуаров и обрабатываться песко-соляной смесью? И что делать, если получена травма на придомовой территории?

Сания Султановна



На вопрос читательницы отвечает исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Дмитрий Романов:

- Согласно Правилам благоустройства Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от 18.10.2006 №4-12, глава IV, раздел «Уборка, содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома», снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных проездов должен убираться полностью, под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения (п. 149.7). Обработка дорожных покрытий песко-соляной смесью должна производиться по норме 0,2 - 0,3 кг/м при помощи распределителей (п. 149.8).

Периодичность работ по уборке снега на придомовой территории прописывается в условиях договора управляющей компании с жильцами каждого дома, а весь перечень проводимых работ должен составляться с учетом требований законодательных и нормативно-технических документов.

Следует отметить, что на территории многоквартирного дома могут быть участки, не входящие в состав придомовой территории. Информация о балансовой принадлежности участков придомовой территории и соответственно об ответственной за уборку организации находится в управляющей компании.

В случае получения травмы в первую очередь следует обратиться в травмпункт, где пострадавшему окажут медицинскую помощь и соответствующим образом зафиксируют обстоятельства получения травмы. После этого можно обращаться в управляющую компанию для выяснения балансодержателя территории, на которой произошел несчастный случай, для дальнейшего требования о компенсации вреда здоровью.