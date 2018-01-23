С 18 декабря 2017 года по 20 марта 2018 года работает Информационно-справочный центр ЦИК России.



Звонки принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018) в соответствии с графиком работы ЦИК России, а с 9.00 9 марта до 18.00 20 марта 2018 года - круглосуточно, сообщает cikrf.ru.

В Информационно-справочном центре можно:

- получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения;

- запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;

- получить справочную информацию о проводимой избирательной кампании;

- получить разъяснения о случаях и порядке письменного обращения в ЦИК России;

- оставить информацию для сведения.

Кроме того, на сайте ЦИК РФ можно найти самые свежие новости, касающиеся предстоящих выборов Президента РФ, ознакомиться с законодательством о выборах, списком политических партий России, изучить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента РФ, посмотреть видеотрансляцию заседаний Центральной избирательной комиссии России. Сайт поможет найти свой избирательный участок.

Для избирателей ЦИК России выпустила памятку и справочник. В них кратно и понятно изложена информация, касающаяся выборов Президента России в марте этого года, сообщает ИА «Татар-информ».

В памятке коротко сообщается о том, кто имеет право отдать свой голос за кандидатов, как это можно сделать и что предпринять, если в день голосования избиратель не сможет прийти на свой участок.

Брошюра содержит ответ на вопрос о голосовании по месту нахождения: порядке получения такого права и процедуре голосования.

«Любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации», - сообщается в буклете и подробно разъясняется, что для этого нужно предпринять.

Каждый совершеннолетний гражданин России должен заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно на портале «Госуслуги» или лично - в ближайшей территориальной или участковой избирательной комиссии либо в многофункциональном центре.

Предусмотрено и наказание за попытку обмануть систему и проголосовать два и более раз. Электронная система такое нарушение обязательно выявит. Виновника ждет штраф в 30 тыс. рублей, а если речь идет об организованной выдаче и получении избирательных бюллетеней, то инициатору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.