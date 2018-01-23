В прошлые выходные во многие регионы России пришли аномальные морозы. Первыми почувствовали холодовый удар сибиряки - в Красноярском крае из-за 50-градусной температуры были даже отменены автобусные рейсы.

В Якутии и Эвенкии температура на этой неделе держится на 55-градусной отметке. Стоит ли татарстанцам бояться аномального холода, поинтересовались «КВ» у заведующего кафедрой института экологии и природопользования КФУ профессора Юрия Переведенцева.

- Юрий Петрович, неужели нам вскоре придется вслед за сибиряками доставать валенки и шубы?

- Могу успокоить татарстанцев: до нас эти морозы точно не дойдут. Очень низкие температуры, которые сейчас испытывают регионы, находящиеся на востоке России, за Уралом, обусловлены пришедшим с Арктики холодным воздухом и сибирским антициклоном. В ближайшие дни наш регион будет находиться под влиянием западной периферии сибирского антициклона, где преобладают ветра юго-восточного и южного направлений, а затем повлияет передняя часть циклона с Северной Атлантики. Поэтому температура будет близка к многолетней норме. В ночные часы, по прогнозам Гидрометцентра РФ, она будет опускаться в городе до -14, -15° С, а днем будет держаться у отметки -9, -10° С.

- И все же январь выдался холоднее декабря…

- Действительно, декабрь этой зимой выдался теплым, среднемесячная дневная температура составила 4,2 градуса мороза, в то время как по климатическим нормам должна быть 8 градусов ниже нуля. Получается, что декабрь был вдвое теплее положенного… Зато и осадков в декабре выпало в два раза больше, чем обычно. Однако не надо забывать: снежная зима играет на руку будущему урожаю. Что касается нынешнего января, то среднемесячная климатическая норма составляет 12 - 13 градусов мороза. Выходит, что у нас своя аномалия - температура в нынешнем январе не намного, но выше нормы. За последние дни выпало много осадков, и высота снежного покрова, по данным метеостанции КФУ, достигла 40 см.

- Каков прогноз на ближайшие дни?

- Умеренные морозы в 12 - 14 градусов ниже нуля продержатся в Татарстане до 29 января. И далее таких морозов, как сейчас в Сибири, у нас точно не ожидается, так как наш регион находится в большей степени под влиянием ветров южного направления барических образований.

- Можно уже судить о предстоящей весне?

- Говорить о том, какой будет вся весна, пока еще рано. Синоптики Гидрометцентра РТ лишь предвещают нам теплый март, а это значит, что среднесуточная температура марта будет выше 5 градусов мороза. Как показывает практика, прогнозы эти сбываются с вероятностью 60 - 70%.