Сегодня в парке «Черное озеро» состоится вечеринка, посвященная Татьяниному дню.



Диджеи подберут музыку для хорошего настроения в стиле диско, new wave, синти-поп, рок-н-ролл, инди-дэнс. Желающие смогут принять участие в конкурсах. Сдавшим сессию на отлично и студенткам по имени Татьяна обещают бесплатный прокат коньков. Для этого нужно будет предъявить зачетную книжку.

Планируется, что вечеринка пройдет с 18.00 до 21.00. Но из-за погоды возможны изменения во времени работы катка и в проведении мероприятия. Следить за информацией можно в группе «Парки и скверы Татарстана» в соцсетях, сообщают организаторы.

Студентов просят захватить с собой зачетки. Их зарядят на успешную сдачу летней сессии.