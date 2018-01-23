Сотрудники полиции заметили подозрительное транспортное средство, периодически выезжающее на встречную полосу.

Происшествие случилось на 4 км автодороги Актаныш – Муслюмово. Сотрудники ДПС решили остановить ТС, однако водитель не реагировал на требования стражей порядка. Полицейские приступили к преследованию транспортного средства. При въезде в село Актаныш водитель остановился и начал двигаться в обратном направлении задним ходом. Нарушитель вскоре был задержан.

Содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысило допустимое значение почти в 7 раз. В отношении нарушителя были составлены соответствующие административные материалы. Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.