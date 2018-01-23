Год экологии и общественных пространств в Казани прошел успешно, но есть еще недорешенные задачи, которые остались на 2018 год. Эта тема стала основной на XXIII сессии Казанской городской Думы третьего созыва.

В работе сессии принимали участие председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, министр здравоохранения РТ Адель Вафин, помощник Президента РТ Наталия Фишман, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев и другие.

В 2017 году были достигнуты серьезные изменения по реконструкции городских очистных сооружений канализации. Был выполнен первый этап проекта, который предотвратит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Укрытию подлежат 25 сооружений, в настоящее время ведется монтаж на 5 из них.

Продолжилось благоустройство общественных пространств. В 2017 году на благоустройство казанских парков и скверов было израсходовано более 1 млрд рублей. На эти цели было выделено из федерального бюджета почти 300 млн рублей, около 500 млн рублей - средства республиканского бюджета, более 250 млн рублей - благотворительные пожертвования городских предприятий и организаций.

Были благоустроены 8 объектов: парки Урицкого, «Крылья Советов», «Черное озеро», Горкинско-Ометьевский лес, парк Победы, парк по ул. Сыртлановой, набережная озера Нижний Кабан, городской лес «Лебяжье». За последние 7 лет в Казани обновили и создали 50 объектов общественного пространства, тем самым увеличили общую площадь парковых зон на 84 гектара. Работы обошлись на сумму более 3 млрд рублей. Всего обновлено 35 мест отдыха, созданы с нуля 15. Сегодня в Казани 140 парков и скверов общей площадью около 367 гектаров.

В 2017 году был выполнен уникальный проект по восстановлению системы озер Лебяжье. Полноценное восстановление этого природного объекта позволило увеличить водную гладь озер с 4 до 32 гектаров. Летом 2018 года начнется второй этап проекта - благоустройство береговых зон и заселение полноводных озер живностью и водорослями.

В этом году перед казанским исполкомом ставится приоритетная задача - формирование комфортной городской среды. Планируется строительство системы очистки ливневых стоков, попадающих в реки и озера, благоустройство прибрежных территорий. Продолжится ликвидация несанкционированных свалок. Особое внимание будет уделено экологическому воспитанию населения, а конкретно - пропаганде раздельного сбора мусора.



