Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий после победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:4).

- Согласен, что игроки провели матч с отдачей, желанием. Обе команды хотели выиграть, большое количество удалений. Что-то получалось, что-то нет. Но в целом, думаю, хоккей понравился всем, кто его смотрел.

- Как оцениваете сезон Свитова?

- Он не попадает в состав из-за травм, а его роль в команде очень большая. Он ведет команду, и никаких вопросов к нему нет.

- Как команда проведет длительную паузу?

- Будем работать, готовиться к плей-офф, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».

