Главный тренер «ЦСКА» дал комментарий после поражения от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:6).

- «Ак Барс» с победой. Немножко непонятная игра. Конечно, болельщикам она понравилась. По горячим следам сейчас оценивать тяжело, были хорошие моменты. По самоотдаче вопросов нет, ребята сражались.

- Решение МОК в отношении игроков ЦСКА как-то сказалось на их настрое?

- Ребята, Валерий и Михаил, хорошо отыграли, сражались. Игроки их поддержали на собрании. Они молодцы… Жизнь продолжается.

- Как оцените эпизод с незасчитанным голом?

- Я, честно говоря, впервые с таким столкнулся. Здесь все на усмотрение судьи: захотели взяли просмотр, захотели – нет. Мне трудно оценивать судейские правила, но то, что это неспортивная составляющая – однозначно. Конечно, это один из определяющих моментов. Мне трудно судить – это судейские правила, но мое мнение – это неспортивно, - передает слова Никитина корреспондент «КВ».