Вратарь «Ак Барса» поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:4).

- Хороший, тяжелый матч. Сильный соперник – лидер своего дивизиона. Интересная игра была для всех. Тяжело играть – много удалений было. Тяжело и интересно.

- Что было в эпизоде с незасчитанным голом?

- Там была игра высоко поднятой клюшкой.

- Показалось, что после 4-й пропущенной шайбы заиграли по-особенному…

- Деваться было уже некуда. И так пропустил 4 гола – это много. Ребята помогли, и я не мог их подвести. Старался изо всех сил.

- Вы не попали в расширенный список сборной России на ОИ-2018. Расстроило?

- Нет, я не ждал этого и даже не расстроился.

- Месяц без официальных игр. Насколько это будет тяжело?

- У нас будут контрольные игры, они будут держать нас в ритме. Потом сыграем два оставшихся матча и войдем в плей-офф. Будем стараться играть на победу.

- Можно сказать, что сегодня мы увидели «Ак Барс» образца плей-офф?

- Да, все настроились на игру. Если бы мы проиграли третий матч подряд, то нас бы просто не поняли. Поэтому мы вышли и отдали все силы, - передает слова Гарипова корреспондент «КВ».