Вратарь «Ак Барса» поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:4).
- Хороший, тяжелый матч. Сильный соперник – лидер своего дивизиона. Интересная игра была для всех. Тяжело играть – много удалений было. Тяжело и интересно.
- Что было в эпизоде с незасчитанным голом?
- Там была игра высоко поднятой клюшкой.
- Показалось, что после 4-й пропущенной шайбы заиграли по-особенному…
- Деваться было уже некуда. И так пропустил 4 гола – это много. Ребята помогли, и я не мог их подвести. Старался изо всех сил.
- Вы не попали в расширенный список сборной России на ОИ-2018. Расстроило?
- Нет, я не ждал этого и даже не расстроился.
- Месяц без официальных игр. Насколько это будет тяжело?
- У нас будут контрольные игры, они будут держать нас в ритме. Потом сыграем два оставшихся матча и войдем в плей-офф. Будем стараться играть на победу.
- Можно сказать, что сегодня мы увидели «Ак Барс» образца плей-офф?
- Да, все настроились на игру. Если бы мы проиграли третий матч подряд, то нас бы просто не поняли. Поэтому мы вышли и отдали все силы, - передает слова Гарипова корреспондент «КВ».
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