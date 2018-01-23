Нападающий «Ак Барса» поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:4).

- За счет чего удалось дожать соперника?

- Все игроки бились, старались, все показали характер. Хочу сказать спасибо игрокам, которые выстояли в меньшинстве «5 на 3». Спасибо Эмилю Гарипову за прекрасные сейвы, которые мы еще увидим в лучших сейвах недели. Выполнили задание тренера, так что, думаю, он может простить нам последние две игры.

- Как сказалась длинная пауза с видеопросмотром в третьем периоде?

- Мы знали, что какой бы вердикт не вынесли – нужно продолжать биться.

- Много удалений было от большого желания выиграть?

- Не знаю…

- Можно сказать, что это была игра уровня плей-офф?

- Думаю, да. Все старались, выкладывались, бились. Вступали в борьбу, блокировали броски. Были хорошие скорости.

- Вы под конец набрали форму, которой не было в первой половине чемпионата. Как думаете – почему?

- Не знаю, может быть втягивался в игру, систему. Может быть, немного был не в своей тарелке, а начал набирать очки, появилось взаимопонимание с партнерами. Отсюда уверенность.

Отметим, что Станислав Галиев забросил одну из шайб в матче. Всего в этом сезоне Галиев забросил 11 шайб и отдал 14 передач, показатель полезности «+16».