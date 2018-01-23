По оперативный информации, задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» не было. Железнодорожный транспорт также работает в штатном режиме.

Ночью на региональных дорогах работали 265 единиц снегоуборочной техники. Рассыпаны 3 тысячи тонн песко-соляной смеси и 160 тонн чистой соли.

Днем дороги регионального значения будут обслуживать 485 единиц снегоуборочной техники.

Напоминаем, что в Татарстане полностью заготовлены противогололедные материалы: 387 тысяч тонн песко-соляной смеси (с 20% содержанием соли), 12 тысяч тонн соли, 67 тёплых стоянок для спецтехники, 59 помещений для дежурства и отдыха рабочих и водителей. В распоряжении дорожных организаций имеются 1070 единиц специализированной техники - это 392 комбинированных дорожных машин, 136 автогрейдера, 106 роторов, и 440 другой техники (экскаваторы, бульдозеры, трактора). Техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к работе в зимних условиях.

Для обеспечения немедленного реагирования на меняющиеся погодные условия на региональных автомобильных дорогах работают 26 метеостанций. Автоматические дорожные метеостанции позволяют получать информацию по конкретным точкам в режиме реального времени: фотоизображение, состояние покрытия, температура дороги. На основании получаемой информации составляется прогноз изменения метеопараметров с предупреждением о возможности возникновении гололедных явлений.

В министерстве работает круглосуточная оперативная служба, тел. 291-91-91, которая в том числе принимает информацию по состоянию автомобильных дорог.

Просим водителей соблюдать скоростной режим, не совершать опасные маневры, в особенности при выезде на полосу встречного движения, увеличить дистанцию и боковой интервал и без необходимости воздержаться от дальних поездок.