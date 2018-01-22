Врачи продолжают бить тревогу: немало мам и пап все еще отказываются от прививок для своих малышей. Между тем дети особенно уязвимы перед гриппом и его осложнениями. Докторам порой приходится совершать чудеса, чтобы помочь маленькому пациенту.



На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» медики рассказали, как же родителям защитить свое чадо от грозных болезней органов дыхания и не допустить развития осложнений. Главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев акцентировал внимание журналистов на проблеме отказа молодых мам от грудного вскармливания:

- Заболевания органов дыхания занимают более половины всех болезней детского населения. Какие же мы видим причины этого? Во-первых, должны учитывать то, что детский организм уникален, имеет особенности дыхательных путей.

Вторая важная причина - проблема отказа многих молодых мам от грудного вскармливания. Одни говорят, что им так проще, не выдерживают нагрузку, другие - по косметическим целям. Однако именно с материнским молоком дети получают все необходимые микроэлементы, которые организм сам выработать не сможет, пока созревает.

Еще одна проблема: формирование болезненной среды вокруг ребенка - это курение родителей, гиподинамия, несоблюдение режима дня.

Рафаэль Шавалиев рассказал, что в итоге у детей после ОРВИ развиваются грозные осложнения - тонзиллит, отит, обструктивный бронхит, пневмония. Маленьким пациентам приходится сталкиваться с бактериальными поражениями жизненно важных органов.

- Переносить грипп и ОРВИ на ногах крайне опасно. Если ребенок заболел, он не должен посещать детский сад или школу. Если температура выше 38 градусов, необходимо вызвать на дом участкового педиатра. Температуру до 38 градусов мы рекомендуем не сбивать: это показатель того, что в организме вырабатывается защита против вируса. Ребенок должен получать достаточное количество жидкости, чтобы легче переносить инфекцию: чай, морс, компот, отвар шиповника, - отметила главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Татарстана Оксана Пятеркина.

Также она назвала признаки осложнений, которые должны насторожить родителей:

- появление учащенного затрудненного шумного дыхания;

- появление или усиление одышки;

- изменение цвета кожных покровов (мраморность, выраженная бледность кожи);

- осиплость голоса;

- отказ от питья;

- отсутствие реакции на внешние раздражители, заторможенность или возбужденное состояние;

- отсутствие мочеиспускания во время болезни или слез во время плача.

Все эти симптомы являются неотложными показаниями для обращения за медпомощью. Как же уберечь детей от тяжелых осложнений и исходов заболевания? На что родителям обратить свое внимание?

Во-первых, надо заниматься укреплением иммунитета ребенка. Для грудничков это естественное грудное вскармливание. С молоком мамы малыш получает защитные антитела. Сам себя он защитить от вирусов и бактерий не может. Дети старшего возраста должны получать разнообразное питание с обязательным включением в рацион овощей и фруктов, а в периоды гриппа - чеснока и лука. На ночь можно давать ребенку теплое молоко с медом. Однако помните, что мед является аллергеном.

Во-вторых, важно адекватно и правильно одевать ребенка.

- Маленький ребенок должен быть одет так, чтобы ему было не жарко и не холодно - золотая середина. Особенно во время прогулок на улице. Дома он тоже должен быть одет адекватно температурному режиму в квартире. Также важно беречь детей от воздушно-капельных инфекций путем проветривания и увлажнения. Вирусы активны в закрытом помещении. Например, вирус гриппа любит сухой воздух, тепло. Поэтому необходимо проводить влажную уборку, пользоваться увлажнителем, - отметила главный детский пульмонолог Татарстана.

В-третьих, медики порекомендовали проводить закаливающие процедуры. Это может быть обливание ног водой комнатной температуры. Проводить его можно даже маленьким детям, но осторожно. Мамы, папы должны настраивать ребенка, чтобы он не пугался обтирания, обливания, купания. Летом врачи посоветовали ходить босиком по песку, траве, земле. В данном случае тоже идет стимуляция защитных сил организма. А школьникам можно проводить контрастные обливания. Перед применением всех этих мероприятий лучше проконсультироваться с педиатром: в отдельных случаях бывают противопоказания.

В-четвертых, в периоды подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ старайтесь не посещать торговые центры, детские площадки, кинотеатры и другие места массового скопления людей. Вместо этого медики рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, чаще гулять.

В-пятых, медики советуют родителям обратить особое внимание на правильное планирование режима дня ребенка. У одних ребят врачи отмечают гиподинамию (малоподвижность), у других - перегрузки. Сначала ребенок в школе, затем сразу же направляется в секции, после которых его ждут домашние задания. На отдых и сон времени остается мало, отсюда и стрессы. Доктора констатируют: достаточно большую нагрузку имеют уже дети дошкольного возраста.

Наконец, врачи настоятельно рекомендуют не оставлять детей без прививок.

- Сколько бы мы ни говорили о витаминах, закаливающих мероприятиях, главное - вакцинация. Это решение вопроса. Мы привыкли говорить о проблемах, осложнениях. Современные вакцины можно назвать идеальными. Сейчас направление развития производства вакцин ориентировано на снижение их реактогенности. Вероятность развития потенциальных осложнений крайне мала. Все в нашей жизни имеет риск: летаем на самолетах, ездим на машинах. Он везде есть. При проведении вакцинации тоже имеется мизерный риск. Но у нас принято много говорить о проблемах, связанных с прививками. На самом деле они яйца выеденного не стоят, - так эмоционально выразился главный внештатный детский специалист - инфекционист Минздрава Татарстана Владимир Анохин.