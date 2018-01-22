Очередной марш памяти активистов ассоциации «Клуб воинской славы» прошел 20 и 21 января по Верхнеуслонскому району Татарстана. Жители сел Большие Меми, Канаш и Нижнее Озеро получили от поисковиков 31 извещение о земляках, считавшихся пропавшими без вести, и 35 наградных документов с описанием подвигов фронтовиков - их отцов и дедов.



Сразу две похоронки гости вручили юному экскурсоводу из Большемеминской школы Марии Сальциновой, автору велоэкскурсии «Край родной». Долгое время в ее семье не знали о дате и месте гибели деда Сергея Яковлевича Бакурина и дяди Бориса Александровича Запольского.

Вот уже шестой год в марше памяти участвовали юные бойцы «Снежного десанта» казанской гимназии №6 под руководством учителей Елены Чинилкиной и Чулпан Гимадеевой. Ребята не только участвуют в поисковых экспедициях на Невский пятачок, но и весь год помогают заведующему Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны НМ РТ в Казанском кремле Михаилу Черепанову в розыске пропавших без вести земляков. Он руководил группой и на этот раз.

Среди 16 гостей из Казани был и директор ассоциации «Клуб воинской славы», ветеран войны в Афганистане Ринат Хабибуллин.

О прорыве блокады Ленинграда сельчанам рассказали 8 поисковиков Верхнеуслонского района под руководством председателя районного совета ветеранов, активной участницы всех экспедиций Риммы Сергеевны Троицкой. Это благодаря ей стал возможен марш памяти именно в эти села района, где известный исследователь истории с помощью учителей и сельских краеведов нашла семьи тех земляков, чьи похоронки и наградные документы лишь недавно были рассекречены, а затем скопированы со специализированных сайтов и распечатаны активистами объединения «Юный краевед. Звезда Победы» центра детского творчества «Олимп» Приволжского района Казани.

А на второй день участники марша памяти посетили родину Героя Советского Союза Акима Гаврилова. Возложили венки и цветы к его памятнику и обелиску в селе Большие Меми. Оставили благодарственные записи в школьном и краеведческом этнографическом музеях села Канаш.

Участники марша признались, что эффективная работа была бы невозможна без теплого и радушного приема жителей Большемеминского сельского поселения и директора сельской школы Ольги Сычевой.