Сегодня исполнилось бы 80 лет со дня рождения Анатолия Александровича Иванова - главного редактора Книги Памяти Республики Татарстан. Его не стало 20 января 2015 года. Кроме того, исполняется 50 лет со дня первого похода поисковой организации «Снежный десант» РТ.



Анатолий Александрович Иванов родился 24 января 1938 года на хуторе Нижнесеребряковском Ростовской области. В годы Великой Отечественной войны вместе с семьей мальчишкой оказался на оккупированной территории. Фашисты за помощь партизанам сожгли на хуторе все, приговорили к расстрелу бабушку Анатолия. Они чудом тогда уцелели лишь благодаря случайности: отступавший немец не дернул кольцо гранаты, брошенной в землянку обреченной на смерть семьи.

Оказавшись после службы в армии в Казани, окончил пединститут, был секретарем комитета ВЛКСМ в этом вузе. Работал в Татарском обкоме КПСС.

В январе 1968 года обком комсомола Татарии создал военно-спортивные батальоны «Снежного десанта». Иванов попал в штаб движения. В поход отправились семь отрядов «Снежного десанта» Казанского университета, авиационного и ветеринарного институтов, музыкального училища и техникума легкой промышленности.

Анатолий Иванов возглавил «Снежный десант» Казанского пединститута. Его отряд «Темп» совершил за два года походы на Кольский полуостров и Северный Урал. По итогам зимы 1969/1970 года вместе со «Снежным десантом» географического факультета КГУ им. 146-й стрелковой дивизии был признан лучшим в республике.

С 1989 по 2014 год Анатолий Иванов был главным редактором редакции Книги Памяти при Кабинете министров РТ. За эти годы рабочей группой редакции под руководством заместителя редактора М.Черепанова увидели свет около 100 томов различных изданий: 28-томное издание «Память» с именами не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны татарстанцев, 25-томная Книга Памяти жертв политических репрессий, 31 том книги «Они вернулись с Победой», сборник «Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», «Ветераны Татарстана», «Кавалеры ордена Славы трех степеней», «Герои Социалистического Труда - наши земляки», «Татарстан Сталинграду» и другие монографии.

Анатолий Иванов - автор книг «Крылатая юность», «Боевые потери народов Татарстана в годы Великой Отечественной войны», «Герои Российской Федерации», «Политические репрессии в Татарской АССР». Один из авторов учебников по истории Татарстана для вузов и средней школы.

Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, заслуженный работник культуры ТАССР, доктор исторических наук, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Анатолий Иванов вел большую общественную работу. Создал и руководил Татарстанским отделением Российской академии военно-исторических наук, возглавлял отраслевую научную редакционную коллегию Татарской энциклопедии.

Организовывая работу по выпуску Книги Памяти Татарстана, Анатолий Иванов успевал не только обеспечивать редакцию кадрами, помещением (редакция сменила свою дислокацию пять раз), необходимым оборудованием (в том числе первыми в республике компьютерами), но и поработать в архиве Немецкого Красного Креста в Германии, издать несколько книг о военных летчиках Татарстана, защитить докторскую диссертацию о боевых потерях Республики Татарстан в годы Второй мировой войны.

Одновременно с ролью главного редактора Анатолий Александрович исполнял и обязанности единственного в редакции шофера. Объездил все районы Татарстана с целью сбора данных, возил фотографа для съемки достопримечательностей республики, ветеранов войны. Он был и снабженцем издательства книги и строительства нового офиса в центре Казани, на котором, кроме того, являлся и главным прорабом, и архитектором, и инженером.

Кроме этого, Анатолий Александрович редактировал учебники по истории Татарстана, всевозможные сборники и мемуары, издававшиеся вместе с Книгой Памяти.

Авторитет редакции в республике был заметным, и награждение руководства редакции Государственной премией Татарстана состоялось только благодаря усилиям ее главного редактора. При всем этом Анатолий Иванов был академиком Российской академии военно-исторических наук, создал в Татарстане один из крупнейших в России филиалов академии. Организовывал научные конференции, издавал сборники их тезисов. Успевал читать лекции в строительном университете.

Работая над своей докторской диссертацией, Анатолий Иванов сделал вывод, что в годы Второй мировой войны в боевых действиях участвовало около 700 тысяч уроженцев Татарии, погиб каждый второй из них, боевые потери составили 11,5% от всего трехмиллионного довоенного населения республики.

Документально подтверждено, что за годы войны в Татарии всего было мобилизовано свыше 560 тысяч человек, а около 130 тысяч земляков по состоянию на 1 января 1941 года уже находились на военной службе в Красной Армии.

Обнаруженные новые данные помогли многим ветеранам войны, не имевшим подтверждающих документов их участия в боевых действиях, получить в райвоенкоматах удостоверение участников Великой Отечественной войны, вдовам - получить пенсии в Пенсионном фонде, а пострадавшим в плену - различные пособия.

Впервые установлено количество граждан Татарской АССР, находившихся в плену у фашистов за весь период войны. Тщательное изучение фильтрационных карточек, хранившихся до 1993 года в архиве КГБ, показало, что общее число пленных составляло около 50 тысяч.