Включение Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - один из важнейших итогов минувшего 2017 года. Об этом сообщил министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин на коллегии ведомства, состоявшейся в Казани.



В работе коллегии приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель руководителя управления Министерства культуры РФ по Приволжскому федеральному округу Елена Сергеева, руководители учреждений культуры.

О доходах и зарплате

В своем докладе Айрат Сибагатуллин подвел итоги работы министерства. В 2017 году в Татарстане расходы на сферу культуры составили 13,7 миллиарда рублей. Общая сумма заработанных за год учреждениями культуры средств - 728 миллионов рублей. В лидерах, как всегда, Казанский кремль, заработавший 111,2 миллиона рублей, и театр оперы и балета им. М.Джалиля - 85,5 миллиона рублей.

- Мы помним широкую общественную полемику в начале 2000-х годов на тему о невозможности зарабатывания денег в культуре. Сегодня говорим о том, что социально-экономические возможности для этого есть и многие театры, музеи и концертные организации республики научились это делать, - подчеркнул Айрат Сибагатуллин.

Зарплата в отрасли за последние 5 лет выросла в 2,5 раза. В прошлом году средняя зарплата работников государственных учреждений культуры составила 33,8 тысячи рублей, а муниципальных - 23,5 тысячи рублей в месяц.

Об охране объектов культурного наследия

Охрана объектов культурного наследия - одно из важных направлений деятельности Министерства культуры РТ. В 2017 году была утверждена Стратегия сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017 - 2030 годы, которая разработана совместно со специалистами Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

На данный момент в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации 1625 объектов Татарстана. Выявляют и новые объекты, которые необходимо ставить на государственную охрану.

Кстати, в рамках государственного надзора Министерством культуры РТ проведены 14 проверок и 103 мероприятия, наложены административные штрафы в размере 1 миллион 615 тысяч рублей, два объекта решением суда были изъяты у собственника за ненадлежащее содержание.

О культуре на селе

По данным статистики, в Татарстане 1956 сельских клубов, где функционирует более 15 тысяч клубных формирований и почти 9,5 тысячи самодеятельных коллективов.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что за последние 6 лет в республике построено 257 новых объектов культуры, а по программе капитального ремонта восстановлено 114 клубов. В 2018 году запланировано строительство 28 и капитальный ремонт 42 объектов культуры. Главная задача - чтобы все эти учреждения не простаивали, а работали в полную силу.

Кстати, на коллегии было высказано предложение о выплате подъемных молодым специалистам, которые едут работать в учреждениях культуры на селе. В настоящее время в Министерстве культуры РТ идет работа по подготовке соответствующих нормативно-правовых актов.

О худсовете для эстрады

В Министерстве культуры РТ появится экспертно-консультативный совет по развитию и поддержке татарской эстрады.

- Проблемами татарской эстрады сегодня являются, как правило, средние вокальные данные певцов, отсутствие вокальной школы и культуры и низкое качество репертуара. Как показывает практика, если есть хорошая песня - найдется и певец. И конечно, это не вопрос денег, это вопрос наличия таланта исполнителя, авторов, аранжировщиков композиции. Необходима поддержка молодых композиторов, развитие современных музыкально-компьютерных технологий, а также стратегическое продюсирование, - отметил министр.

О Годе добровольца и Десятилетии детства

2018 - 2027 годы объявлены Президентом России Десятилетием детства. И не случайно - будет уделено особое внимание художественному образованию детей, поддержке детского чтения и безопасности детей в интернет-пространстве.

- Также 2018 год - это Год добровольца (или волонтера). Доброволец в культуре - это человек, работающий за идею и творческий поиск. Таких у нас очень много. Уверен, что добровольческое движение в культуре будет расти и крепнуть из года в год, - сказал Айрат Сибагатуллин.

Напомним, 2018 год объявлен в Татарстане Годом Льва Толстого. Также в этом году отмечается 200-летие со дня рождения выдающегося богослова и просветителя Шигабутдина Марджани.