Казанский пороховой завод во время проведения в Казани матчей чемпионата мира по футболу будет переведен на особый режим работы. Об этом сообщает администрация завода.

«В связи с проведением в Казани матчей чемпионата мира по футболу у нас, конечно же, пересматривается режим работы. Предприятие остановить невозможно – нужно разбираться во всех тонкостях порохового производства», - сообщает администрация предприятия. Но на заводе также подчеркнули – ни у кого не возникнет никаких опасений. Все будет в надлежащем порядке.