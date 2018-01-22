Последние сведения от МОК вновь неутешительны: не один, и не десять спорстменов, а более сотни атлетов из России не допущены до Олимпиады-2018.

Серди них - почти вся сборная России по конькам, четыре хоккеисты, лидеры сборных России по биатлону, шорт-треку. А если кого-то в последний момент все же допустят, приедут в Пхенчхан мало что измотанными психологически, а еще и будут выступать без гимна, флага.

Подождем развития событий – многие федерации уже направили в МОК свое видение ситуации.