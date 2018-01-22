База строительной индустрии Республики Татарстан остается одной из крупнейших в России. С 2010 года введено и модернизировано 121 предприятие промышленности строительных материалов, два из них - в 2017 году. Объем отгруженной продукции составил 33 млрд рублей.



Такие данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на итоговом заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В работе приняли участие председатель правительства РТ Алексей Песошин, генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров и другие. В интернете была организована прямая трансляция заседания, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Участники коллегии обсудили результаты работы ведомства за 2017 год и определили перспективные направления деятельности на нынешний.

В своем докладе Ирек Файзуллин отметил, что в течение последних 7 лет Татарстан сохраняет объемы ежегодного ввода жилья на уровне 2,4 млн кв. м. Это позволяет загрузить работой строительные организации и практически сохранить цены на жилье. Министр напомнил, что в 2018 году планируется ввести в строй дома на 2 млн 403 тыс. кв. м.

Одной из главных тем в сфере строительства остается решение проблем обманутых дольщиков. За последние 10 лет в республике завершено строительство 111 проблемных объектов, в которых получили квартиры 13 тысяч 738 дольщиков. В 2017 году введены в эксплуатацию 6 домов для 1004 дольщиков. Работа в данном направлении продолжается. Так, по словам Ирека Файзуллина, в ближайшие дни будет создан специальный фонд поддержки обманутых дольщиков для координирования всех действий по этим объектам.

В части охраны труда за последние 5 лет удалось сократить количество несчастных случаев в строительной отрасли в 2,5 раза (с 75 до 29, в том числе со смертельным исходом - с 33 до 7).

Министр сообщил, что в республике эксплуатируется 17 тыс. 515 многоквартирных домов общей площадью 68,7 млн кв. м, которые находятся в управлении 308 управляющих компаний, 866 ТСЖ и 262 ЖСК.

Ирек Файзуллин добавил, что платежная дисциплина по реализованным жилищным и коммунальным услугам в республике высокая: уровень собираемости не опускается ниже 98,6%. В 2017 году он составил 99%. Доля электронных платежей в минувшем году выросла на 10% и составила 44,1% всех платежей за ЖКУ.

Создание комфортной среды и нового качества жизни россиян - стратегические инициативы Владимира Путина. В качестве приоритетных направлений выделяются создание доступного жилья с продуманной инфраструктурой, благоустройство городов и сел, обновление и создание общественных пространств и мест для культурного отдыха жителей, повышение качества услуг ЖКХ.

В Татарстане продолжается масштабная работа по ремонту домов, по повышению качества услуг ЖКХ. Помимо жилого фонда ремонтируются объекты социального назначения - поликлиники, детские лагеря, культурные центры.