В Татарстане запущен новый интернет-проект, который объединил продавцов и покупателей сельскохозяйственной продукции. На сайте «Электронная ярмарка» на данный момент зарегистрировано более 200 производителей, включая крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.



Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолий Никитин.

Проект запущен с декабря прошлого года, передает ИА «Татар-информ». «Такая необходимость назрела уже давно. Все более актуально проведение сельскохозяйственных ярмарок в Казани. Поэтому по поручению Президента Татарстана решили создать «Электронную ярмарку», - добавил он.

Такая ярмарочная площадка позволяет покупателям не выходя из дома знакомиться с нужной продукцией и сравнивать цены. Также покупатель может оставить отзыв о купленной продукции, что позволит другим желающим приобрести товар и быть уверенным в его качестве, подчеркнул Никитин.

«Продавцы благодаря проекту могут экономить затраты на аренду торговых площадей, заработную плату продавцам и другие сопутствующие расходы», - отметил представитель Минсельхозпрода РТ.

По последним отзывам, это очень актуальный и нужный интернет-продукт, резюмировал он.