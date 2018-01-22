Этот матч казанцы уже не могли провести абы как – после двух поражений от аутсайдеров «Запада» для сохранения престижа и уверенности в себе необходимо было перед олимпийским перерывом дома побеждать ЦСКА – вторую команду «Запада».

И «Ак Барс» в невероятном по сюжету матче сумел выиграть – 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)!

Перед матчем стало ясно: место в воротах хозяев займет Эмиль Гарипов, а вместо Батыршина и Глухова сыграют Яруллин и Обухов.

Хозячева до поры выжидали, не форсируя событий, но на 8-й минуте счет был открыт. Бурмистров задержал шайбу в чужой зоне во время смены, а Секач из угла площадки выдал пас на набегавшего Ландера – 1:0.

«Ак Барс» на радостях тут же сглупил и удалился, и лишь около 30 секунд понадобилось гостям, чтобы это преимущество реализовать – 1:1.

А на 13-й минуте хозяева уже проигрывали – и вновь нападающий гостей выезжал на одинокого Гарипова с фланга – 1:2.

Однако удаляться решили и армейцы. И вот когда два защитника ЦСКА угнездились на скамейке штрафников, Ткачев с лета вколотил шайбу в ворота Сорокина после броска Азеведо – 2:2. Игра явно обещала стать нескучной.

В начале второго периода казанцы две минуты отбивались в меньшинстве, а затем, уже в равных составах, забили – защитники ЦСКА допустили ошибку оборонцев хозяев из первого периода. Бурмистрову никто не помешал, а Александр забросил в «девятку» над «блином» Сорокина – 3:2.

Но «Ак Барс» продолжал удаляться, и со второй попытки подряд ЦСКА, пусть и с элементом случайности, но все же счет вновь сравнял – 3:3 ближе к середине матча.

Добавили интриги и судьи, в третий раз за сезон в одной смене удалив двух игроков «Ак Барса» – 3:4 за восемь минут до второго перерыва.

Но и на этот раз казанцы соперника догнали – шведский олимпиец Антон Ландер оформил дубль в матче – 4:4.

Третий период начался при игре «Ак Барса» в большинстве – дело для этого матча непривычное. Но своим шансом хозяева воспользовались – Марков отличился в пятый раз в сезоне – 5:4.

И вновь судьи оставляют казанцев втроем против пятерки гостей – второй раз в матче! ЦСКА в четвертый раз в матче забил, но видеоповтор сыграл на руку «барсам» - судьи зафиксировали чуть раньше игру высоко поднятой клюшкой у гостей – нет гола!

Доигрывали в итоге казанцы эпизод с формата «3х5», но уже не пропустили, наоборот – забили в равных составах – отличился на 45-й минуте Галиев – 6:4.

И ЦСКА поменял голкипера Сорокина. Но счет поменять, даже еще дважды играя в большинстве, уже не смог.