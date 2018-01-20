Грандиозный модный проект теперь в Казани.

Зима не пройдёт бесследно в жизни самых модных городов России. Волна новых идей, вдохновения. Волна победы - сказочная волна моды! Девиз Проекта 2018 - Your Fairy Wave**!

Команда проекта представляет уникальную возможность всем дизайнерам и моделям стать звёздами индустрии в своём городе и заявить о себе на всю Россию и страны СНГ. Шоу-показы, репетиции, профессиональное жюри, море эмоций и многое другое ожидает участников проекта. Битва традиционно пройдёт в два дня.

17 февраля Биляр Палас Отель. Начало в 14:00 Первый день будет посвящён официальной пресс-конференции. У каждого гостя будет возможность поучаствовать в обсуждении современной индустрии моды

Нам важно мнение каждого! Возможно именно ваши идеи станут толчком к улучшению «модных позиций» в России!

18 февраля Банкетный зал ART DECO. Начало в 17:00. Во второй день в борьбу вступят дизайнеры с шоу-показами. Развернётся настоящая борьба между дизайнерами! По задумке режиссера мы перенесёмся в водную стихию, в поток эмоций и движений. Перфоманс, русалки, необычная фотозона и уникальное шоу!

Для регистрации нашим гостям необходимо направить ФИО, контактные данные и количество сопровождающих лиц на почту издания: info@esque.su

Заявки для дизайнеров и моделей принимаются до 1 ФЕВРАЛЯ 2018 года на почту info@esque.su

В письме необходимо указать свой город, информацию о себе и своих достижениях, примеры работ, контактные данные!

*Модная Битва

**Твоя волшебная волна

РЕКЛАМА (6+)