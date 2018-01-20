После перенесенного гриппа или ОРВИ у детей в некоторых случаях развиваются грозные осложнения - тонзиллиты, отиты, обструктивный бронхит, пневмонии.

Маленьким пациентам приходится сталкиваться с бактериальными поражениями жизненно важных органов. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» медики рассказали, как же родителям защитить свое чадо от грозных болезней органов дыхания и не допустить развития осложнений. Они посоветовали проводить детям закаливающие процедуры, заниматься укреплением их иммунитета. Для грудничков – это естественное грудное вскармливание. С молоком мамы малыш получает защитные антитела.

Сам себя он защитить от вирусов и бактерий не может. Дети старшего возраста должны получать разнообразное питание с обязательным включением в рацион овощей и фруктов, а в периоды гриппа – чеснока, лука.

Кроме того, медики в очередной раз призвали не отказываться от вакцинации для своих детей.

- Сколько бы мы не говорили о витаминах, закаливающих мероприятиях, главное – вакцинация. Это решение вопроса. Современные вакцины можно назвать идеальными. Сейчас производство вакцин ориентировано на снижение их реактогенности. Вероятность развития потенциальных осложнений крайне мала. Все в нашей жизни составляет риск. Мы летаем на самолетах, едем на машинах. При проведении вакцинации тоже имеется мизерный риск. Но у нас принято много говорить о проблемах, связанных с прививками. На самом деле они яйца выеденного не стоят, - отметил главный внештатный детский специалист - инфекционист Минздрава Татарстана Владимир Анохин.