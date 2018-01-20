Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

- Предматчевая раскатка сегодня шла меньше обычного, с чем это связано?

- Думаю, что этого времени достаточно для подготовки.

- Поговорили с игроками после серии поражений?

- Разговариваем в рабочем порядке. Понимание есть.

- Насколько это будет другой «Ак Барс», по сравнению с московским матчем, где проиграли 0:3?

- Не знаю, сложно сейчас сказать, мы серьезно готовимся к матчу.

- На ЦСКА не нужно мотивировать игроков, как на «Слован» или «Витязь»?

- Каждый игрок должен мотивировать себя сам. Я не совсем соглашусь с тем, что мы были в предыдущих матчах недостаточно мотивированы. Были вопросы, которые мы не решили.

- Как состояние Даниса Зарипова?

- Лечится, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».