Бывший игрок «Рубина» и «Зенита» пожелал выздоровления Джеймсу Маккарти.

Неприятный инцидент произошел в очередном туре АПЛ. На экваторе второго тайма Маккарти пытался помешать Рондону пробить по мячу, однако Саломон вместо мяча ударил по ноге противника. Маккарти унесли с газона на носилках, а Рондон расплакался от такой неудачи. Позднее виновный в травме игрока «Эвертона» пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

«Абсолютно опустошен. Соперничество забывается, когда коллега получает такую неприятную травму. Очень надеюсь, что ты скоро вернёшься на поле», – написал Рондон в своём «твиттере».

