Можно ли найти управу на соседа-меломана, у которого весь день гремит музыка? Что делать, если маленький ребенок не может уснуть из-за постоянно работающего за стеной перфоратора? Не пришло ли время для пересмотра закона о тишине и принятия поправок, которые запретили бы днем запредельные децибелы и регламентировали бы время проведения ремонтных работ?



История №1.Музыка - как бич

Жительница Казани Светлана Т. страдает от соседа - любителя громкой музыки. Но теперь ее семья может хотя бы ночью спать относительно спокойно. Женщина рассказала свою историю борьбы за тишину:

- Наши неприятности начались три года назад, когда соседнюю квартиру купил безработный 34-летний любитель грайндкора - экстремального музыкального направления. Это что-то больше похожее на жуткий вой и скрежет. Тонкие стены пятиэтажной хрущевки буквально вибрировали от децибелов. Сосед обычно слушал свои любимые композиции несколько часов кряду без наушников. Днем мы были на работе, поэтому не страдали от этой какофонии. Но по вечерам и особенно ночью шум изматывал, хотелось спокойствия и тишины.

Муж несколько раз пробовал решить проблему: сначала пытался мирно поговорить, потом привел доводы в виде кулаков, затем отключил рубильник на электрощитке - все было бесполезно. И вот однажды ночью я не выдержала и позвонила в полицию. Наряд приехал через три часа. Участковый взял показания и отбыл. На следующий день все повторилось, только громче. Правда, в 22 часа музыка стихла.

А примерно через неделю сосед снова стал слушать музыку после запретного часа - аж до полуночи. Я опять вызвала полицию, и только на этот раз мне предложили написать на соседа заявление. Через полтора месяца состоялось слушание в мировом суде по моему заявлению. Соседу присудили штраф в 500 рублей. Наказание подействовало, правда, только на полгода.

Через шесть месяцев история повторилась. Теперь я уже знала, как действовать. Не вызывая полицию, взяв в свидетели своего мужа и соседа, живущего этажом ниже, отправилась к участковому инспектору. Снова написала заявление, и вновь состоялся суд, на котором также нарушителю был присужден штраф в 500 рублей.

Сосед - человек безработный, целыми днями и ночами практически безвылазно сидит дома. Неизвестно, на что он живет, и, надо полагать, денег на уплату штрафов у него нет. Возможно, судья в личной беседе обрисовал ему перспективу общения с судебными приставами, а может, человеку надоело ходить в суд, но после 22 часов в квартире наступает долгожданная тишина. Ну а днем и вечером приходится терпеть.

История №2. Лучше быть скандалистом, чем жертвой

В этой истории пострадавшая сторона - семья с маленьким ребенком и престарелой матерью. Соседа, который живет этажом ниже, раздражают топот детских ножек по полу и стук палочки бабушки. Орудием своеобразного наказания для своих соседей сверху мужчина выбрал опять-таки громкую музыку, на этот раз в стиле метал. Почти каждый день с 12 часов до 8 вечера он включает на полную мощность музыкальные колонки и настраивает их на басы. То еще изощренное издевательство!

- Мы писали заявление на соседа, но участковый только руками разводит, мол, закон не запрещает человеку днем слушать музыку и производить всякий шум, - рассказывает о своих мучениях Альфия Р. - Я пыталась по-хорошему договориться с соседом, но он заявил, что перестанет только тогда, когда мы куда-нибудь денем ребенка, а бабушку сдадим в дом престарелых.

На работу мы с мужем каждый день уходили с неспокойным сердцем. Дома оставались дочь с маленьким внуком и старенькая мама. А по соседству не вполне адекватный человек. Так ведь и до беды недалеко. В криминальных сводках нередко передают сообщения об убийстве одного соседа другим на почве неприязненных отношений. Страшно становится. Я и за мужа переживала: не выдержит, пойдет разбираться к соседу...

Один умный человек (к слову, работающий в системе МВД) дал мне совет: «Жалуйтесь! Пишите обращения в прокуратуру на бездействие полиции, жалуйтесь начальнику отдела полиции, пишите заявления на соседа до тех пор, пока хоть что-то не сдвинется с места. Лучше быть надоедливым скандалистом, чем жертвой».

Первое, что я сделала, - послала заказным письмом начальнику районного отдела полиции жалобу на бездействие его сотрудников. Затем написала письмо буквально с криком отчаяния руководству УВД. И отправила заявление на соседа в районную прокуратуру. Не знаю, что именно подействовало, но сосед снизу заметно поутих. Теперь он включает музыку на 2 - 3 часа и не так громко.

Не бойтесь обращаться в суд

Подобные ситуации в Казани случаются нередко. Страдающие в дневное время от шумных соседей люди вполне справедливо возмущаются, что закон никак не защищает их. Если ночью хоть как-то можно усмирить меломанов и любителей перманентного ремонта и скандалов с помощью действующего законодательства, то днем большинство граждан бессильны перед нарушителями тишины и спокойствия. Неужели ничего нельзя сделать? С этим вопросом мы обратились к автору Закона Республики Татарстан «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время» - председателю парламентского Комитета по законности и правопорядку Шакиру Ягудину.

- Действительно, подобная проблема есть, - говорит Шакир Шахмедович. - Мы обратились в федеральный Роспотребнадзор по вопросу законодательного регулирования шума на территории жилой застройки и в жилых помещениях. На что нам пришел ответ, что оценка шума, производимого гражданами, не входит в компетенцию санитарных служб. Распространение шума в жилых помещениях зависит от степени звукоизоляции ограждающих конструкций, что является техническим параметром. Его оценка не входит в компетенцию Роспотребнадзора.

Так что проблема дневного шума в наших квартирах со слабой звукоизоляцией ждет своего решения. А пока жертвы любителей громкой музыки и постоянного ремонта продолжают бороться за тишину и спокойствие самостоятельно, не ощущая при этом, что закон на их стороне.