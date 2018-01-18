Уже не первый год ученые, медработники говорят об ухудшении здоровья подрастающего поколения. Подростки уходят из школы уже с несколькими диагнозами. Особенно заботит докторов состояние развивающегося организма девочек.



Почему растет поколение детей, страдающих от болезней? Как родителям воспитать здорового ребенка? Надо ли что-то менять в школе? Об этом «КВ» беседуют с членом-корреспондентом Академии наук РТ, доктором медицинских наук, профессором КГМА, советником руководителя НИИ общественного здоровья им. Н.А.Семашко (Москва) Эльмирой Мингазовой.

О «школьных болезнях»

- Эльмира Нурисламовна, как, на ваш взгляд, обстоят дела со здоровьем наших подростков?

- По данным ряда исследований, здоровье подрастающего поколения почти во всех регионах России продолжает ухудшаться. У подростков увеличивается распространенность так называемых школьных болезней: миопии, нарушения осанки, болезней желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и других. Ухудшается формирование репродуктивного здоровья девочек. К сожалению, не все из них будут способны к продолжению рода. Статистика свидетельствует о том, что на смену нынешнему пожилому поколению идет немногочисленное молодое поколение. Это очень важная актуальная проблема. Поэтому государство и предпринимает меры по поддержке рождаемости, материнства, детства.

- Почему поколение, пережившее войну, голод, дефицит, по факту оказывается здоровее тех, кто не знал таких страшных проблем?

- Думаю, не стоит так однозначно говорить. В те времена были свои серьезные проблемы. Не все дети смогли приспособиться к суровым реалиям военного времени. Большое число их умирало, а среди выживших отмечалось нарушение темпов роста и развития как результат дефицита питания, стресса. Но правильные послевоенные установки на физическое воспитание детей, их массовое оздоровление, повышение санитарной культуры населения принесли свои положительные плоды.

Сегодня другая ситуация - современные дети находятся под воздействием совершенно других повреждающих факторов, часто принимающих характер агрессивных, в том числе и из-за своего постоянного влияния. Это и антропогенные факторы (выхлопные газы автотранспорта, выбросы промышленных предприятий, электромагнитные поля), и неправильный образ жизни, и запредельные учебные нагрузки...

- Какие наиболее важные факторы из них вы можете обозначить?

- Хочу остановиться на двух мощнейших, но управляемых факторах. Первый - это неправильное питание. Ребенок становится уязвимым, когда его пищевой рацион не сбалансирован. Родители должны понимать, что не все продукты питания обеспечивают развивающийся организм необходимыми веществами. Многие продукты несут лишь «пустые» калории, провоцируют дефицит белков, правильных жиров, витаминов, минералов. Колбаса, сосиски пусть и дают ощущение сытости, но в своем составе имеют низкий процент белка. Поэтому кормить ими детей следует редко. Мучные, сдобные изделия, сладости надо максимально сокращать. В рационе детей не должно быть маргарина. Поэтому родителям следует внимательно читать этикетку.

О питании

- Какие продукты должны быть в рационе подростков?

- Дети и подростки растут, развиваются. Поэтому в их рационе должны быть продукты, содержащие полноценные белки - «строительные кирпичики» для тела. Это прежде всего говядина, нежирная баранина, конина, крольчатина, мясо курицы, индейки, рыба. Эти продукты лучше всего отваривать, готовить на пару или тушить. Если ребенок не получает достаточного количества белка, у него снижается иммунитет (защитные силы, сопротивляемость организма), он начинает часто болеть. Поэтому хотя бы раз в день ребенок должен получать порцию мяса или рыбы.

К белковым продуктам относятся и молочные. Существует суточный минимум - один стакан молока или кефира в день. Но, конечно же, при отсутствии непереносимости молочных продуктов. Очень полезны для детей яйца. Это кладезь не только белка, но и витаминов, и минералов. Однако нельзя переусердствовать, чтобы не вызвать аллергической реакции. Поэтому родители обязательно должны консультироваться с врачом-педиатром о составлении рациона питания своего ребенка.

- А какой должен быть рацион у ребенка, занимающегося спортом?

- Если ребенок занимается спортом или просто физически активен, то количество белковых продуктов, полиненасыщенных жиров, витаминов, минеральных элементов и даже углеводов должно быть несколько увеличено. Но в каких именно пропорциях, скажет врач-диетолог.

Считаю необходимым подчеркнуть, что многие болезни корректируются с помощью правильного питания. Так, сегодня мы отмечаем, что у некоторых девушек, сидящих на «правильном питании», или вегетарианок отмечается снижение уровня гемоглобина в крови - анемия. Правильно подобранный рацион позволяет восстановить эти нарушения. Вообще вегетарианство для растущего организма (а оно становится все более популярным среди подростков) - это большой риск развития нарушений здоровья.

- Достаточно ли овощей и фруктов получают сейчас дети?

- Действительно, растительные продукты - фрукты, овощи, зелень - также очень важны. И дети их потребляют, как показали наши исследования, крайне недостаточно. Дети сейчас питаются однообразно, очень много мучных изделий, сладостей, переработанных продуктов. Надо максимально разнообразить рацион ребенка. При этом необязательно покупать дорогие продукты. Репа, тыква, редька и другие недорогие овощи доступны по цене, богаты и витаминами, и минералами, однако необоснованно забыты нами. Пища должна быть натуральной. Раньше и речи не было о консервантах, усилителях вкуса. В деревнях каждый день детям давали стакан свежего молока, запеченный с кожурой картофель, лук, морковь, капусту, яблоки в большом количестве. Вот это все было правильным! Может, это отчасти и является ответом на вопрос, почему предыдущие поколения детей были более выносливыми.

О «секс-просвете»

- А в чем вторая причина ухудшения здоровья современных детей?

- Снижение двигательной активности. Опять же в недалеком прошлом дети бегали, играли в подвижные игры с утра до вечера во дворе, на улице. А ведь движение как воздух нужно развивающемуся организму. Сейчас у детей отмечается гиподинамия, и как следствие - избыток веса, ожирение. Есть и обратная ситуация, касается она девочек и девушек. Они в подростковом возрасте начинают активно заниматься фитнесом, самостоятельно садятся на низкокалорийный тип питания, полностью исключают жировой компонент из пищи. Между тем некоторые витамины не усваиваются без жиров. У девушек в итоге не только резко снижается вес, но и нарушается менструальный цикл, что является большой проблемой для реализации детородных функций в будущем.

- В продолжение разговора о женском здоровье скажите, нужны ли уроки полового воспитания в школе?

- Я считаю, что необходимо обязательно вводить уроки, подготавливающие к семейной жизни. А вот так называемый секс-просвет, наоборот, стимулирует детей и подростков к половой активности. Во многих странах отказались от программ сексуального просвещения, а в образовательных организациях пропагандируют добрачное воздержание, культуру взаимоотношения полов, уроки семейной жизни.

Конечно же, надо информировать подростков о профилактике нежелательной беременности, болезней, передающихся половым путем. Без этого никак нельзя. Пропаганда «легких» отношений привела к росту ВИЧ-инфекции, в том числе среди молодых людей. Однако должна сказать, что сейчас среди старшеклассниц все больше девочек, не стремящихся к ранним половым отношениям. Где-то можно провести аналогию с курением. Вспомните, как модно было среди подростков курить в перестроечное время, на рубеже тысячелетий, а быть распущенной - современно. Сейчас ситуация меняется. У парней в большей степени пользуются уважением девушки достойного поведения, имеющие определенные цели в жизни.

Хотя сохраняется агрессивное влияние извне - бизнесу выгодна сексуально активная девушка. Она ведь становится потребителем фармацевтических услуг, диагностических клиник, гормональной контрацепции. Кстати, гормональной контрацепцией, я считаю, может пользоваться по рекомендациям врача только физиологически зрелая, взрослая женщина. К организму девочек и девушек надо относиться крайне щадяще.

- Что вы можете посоветовать родителям? Как им воспитать здоровую девочку или мальчика?

- И девочку, и мальчика надо прежде всего любить, любить по-настоящему. И не проявлять эту любовь тортами, конфетами. Можно сесть и записать, что вы можете сделать полезного для ребенка. Постарайтесь продумать и правильно спланировать его режим дня. Проанализируйте, во сколько он засыпает, высыпается ли, достаточно ли бывает на свежем воздухе, регулярно ли проходит медосмотры, выполняются ли назначения и рекомендации врача. Важно обеспечить ребенка если не отдельной комнатой, то хотя бы своим уголком - у него должно быть личное пространство. Надо планировать его досуг, развлечения, пребывание на открытом воздухе, посещение занятий в спортивных секциях. К детям нужно быть внимательными, они ведь, как растения, нуждаются в постоянном питании, тепле и свете. Все это может дать заботливая семья. Но чтобы они не выросли «тепличными», им нужна закалка, тренировка, социальная адаптация. Желаю успехов каждой семье!