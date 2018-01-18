По информации ЦИК России, по состоянию на 19 января 2018 года статус кандидатов, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, является следующим.
Зарегистрированы в качестве кандидатов на должность Президента Российской Федерации
В.В.Жириновский (политическая партия «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»),
П.Н.Грудинин (политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»).
Выдвинуты политическими партиями и зарегистрированы уполномоченные представители соответствующих партий
Э.К.Агурбаш (политическая партия «Альянс зеленых»),
С.Н.Бабурин (общественная организация - политическая партия «Российский общенародный союз»),
А.А.Баков (политическая партия «Монархическая партия»),
И.В.Волынец (всероссийская политическая партия «Народная партия России»),
Е.В.Гордон (общественная организация - политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»),
М.В.Козлов (политическая партия «Политическая партия социальной защиты»),
Н.С.Лисицына (политическая партия «Российский объединенный трудовой фронт»),
С.О.Полищук (политическая партия «Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу»),
К.А.Собчак (всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»),
М.А.Сурайкин (политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России»),
Б.Ю.Титов (всероссийская политическая партия «Партия Роста»),
Р.И.Худяков (всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»),
Г.А.Явлинский (политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»).
Зарегистрированы группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвижения кандидатов
В.В.Михайлов,
В.В.Путин.
Отказались от участия в выборах
С.О.Рамазанов (всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»),
И.М.Гагитэ (политическая партия «Российская социалистическая партия»),
О.А.Булаев (политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»).
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