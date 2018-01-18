Зарегистрированы в качестве кандидатов на должность Президента Российской Федерации

В.В.Жириновский (политическая партия «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»),

П.Н.Грудинин (политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»).

Выдвинуты политическими партиями и зарегистрированы уполномоченные представители соответствующих партий

Э.К.Агурбаш (политическая партия «Альянс зеленых»),

С.Н.Бабурин (общественная организация - политическая партия «Российский общенародный союз»),

А.А.Баков (политическая партия «Монархическая партия»),

И.В.Волынец (всероссийская политическая партия «Народная партия России»),

Е.В.Гордон (общественная организация - политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»),

М.В.Козлов (политическая партия «Политическая партия социальной защиты»),

Н.С.Лисицына (политическая партия «Российский объединенный трудовой фронт»),

С.О.Полищук (политическая партия «Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу»),

К.А.Собчак (всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»),

М.А.Сурайкин (политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России»),

Б.Ю.Титов (всероссийская политическая партия «Партия Роста»),

Р.И.Худяков (всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»),

Г.А.Явлинский (политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»).

Зарегистрированы группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвижения кандидатов

В.В.Михайлов,

В.В.Путин.

Отказались от участия в выборах

С.О.Рамазанов (всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»),

И.М.Гагитэ (политическая партия «Российская социалистическая партия»),

О.А.Булаев (политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»).