На своем веку мне, жительнице Казани, пришлось побывать во многих библиотеках, в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И все же моя самая любимая - Центральная библиотека, что на ул. Вишневского в нашем городе.



Все эти годы она достойно выполняет свое предназначение, воспитывая и направляя читателей в нужное русло. Дружный женский коллектив библиотеки трудится под руководством директора МБУК «ЦБС г. Казани» Резеды Наилевны Исмагиловой, которая - по всему видно - очень любит свое детище. Здесь всегда чисто, уютно, тепло, есть свободный доступ к полкам с книгами, газетам, журналам, интернету... В зале искусств можно прослушать пластинки, посмотреть кинофильмы. Детская комната с новой мебелью - это и вовсе сказка! Недаром постоянные читатели - молодые мамы и бабушки - нередко привозят в читальный зал детей прямо в колясках.

Кажется, что библиографы знают все праздники, дни рождения писателей и поэтов: мероприятия проводятся к каждой дате, только читай, учись! Особенно люблю я посещать литературное кафе «Калитка», где проходят интересные встречи с поэтами, прозаиками, художниками, редакторами. А в теплое время года библиотека вместе с книгами выезжает в скверы города. Вот уже много лет я остаюсь преданной ей и называю ее оазисом духовной жизни.

Лидия Малясова, доцент, кандидат химических наук, 85 лет

