В 2018 году государственная архивная служба России в Республике Татарстан отметит 100-летний юбилей. Итоги 2017 года и планы на год юбилейный обсуждались на коллегии Госкомитета РТ по архивному делу.



В Татарстане проводится серьезная работа по реорганизации и модернизации архивного дела на всех уровнях. Только в прошлом году на капитальный ремонт архивов было направлено 444 миллиона рублей из бюджета республики.

По результатам проведенных работ общая протяженность полок в государственном архиве выросла на 8% и составила почти 63 километра. Протяженность полок 46 муниципальных архивов выросла на 18% и составила 34 километра. Об этом рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова.

- За прошедший год Госархив Татарстана пополнили 109 тысяч единиц хранения. При этом в 11 раз увеличился поток научно-технической информации. Хотелось бы особо отметить семикратный рост количества личных документов, передаваемых татарстанцами в архивы. Они передают письма, открытки, фотографии, которые хранятся у них дома. Конечно, большая часть документов поступает в архив от организаций - источников комплектования. Но здесь есть проблемы. По статистике с 2007 года в Татарстане было ликвидировано более 3,5 тысячи организаций. Более тысячи из них не передали документы по личному составу на хранение в архивы, - отметила Ирада Хафизяновна. - Главный девиз работы комитета: «Архивы для человека». Наши фонды открыты для пополнения. И мы максимально открыты для общества. В 2017 году государственным и муниципальными архивами исполнено 119701 запрос граждан и организаций.

Все больше людей обращаются в архивы с просьбой помочь в поиске сведений о своих предках, чтобы лучше узнать историю семьи. Поэтому мы расширяем источниковую базу генеалогического поиска. В конце 2017 года в Российском государственном архиве древних актов были приобретены материалы в электронном виде трех ревизий по Казанскому уезду Казанской губернии, и уже в ближайшее время с этими материалами смогут ознакомиться пользователи читального зала.

В 2017 году в читальных залах архива было зарегистрировано 6861 посещение. Также продолжил свою работу виртуальный читальный зал аудиовизуальных документов Республики Татарстан. С октября 2017 года начал функционировать электронный читальный зал.

Еще одно важное новшество - в прошедшем году на базе Государственного архива Республики Татарстан была открыта школа юного архивиста. Там дети учатся работать с архивными материалами, а также реставрировать и сохранять семейные архивы.

В целом в 2017 году было оцифровано 52945 единиц хранения - это 4 миллиона 370 тысяч 421 лист, в том числе 14415 дел нормативных актов. Общее количество оцифрованных дел - 85421 единица хранения.

Объем оцифрованных документов за два года вырос в три раза и составил 2,7% от всего архивного фонда республики. В 2018 году это направление останется одним из приоритетных.

- Несомненно, архивные документы - это стратегический ресурс любого государства. Подтверждением тому стало принятое решение Президента России Владимира Путина о переподчинении архивной службы России напрямую первому лицу. Росархив получил полномочия по регулированию государственного делопроизводства и документирования, - подчеркнул премьер-министр РТ Алексей Песошин, принимавший участие в заседании коллегии. - Мы с вами видим, какую силу и значение приобретают сегодня информационные ресурсы как в международной, так и во внутренней политике. Архивисты должны сознавать ответственность за достоверность принимаемых на хранение документов.