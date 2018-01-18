Вчера в Казани простились с известным российским фотохудожником, заслуженным работником культуры Республики Татарстан Михаилом Козловским. Он скончался на 64-м году жизни.



Михаил Козловский закончил КФЭИ, но всю жизнь посвятил фотографии. Снимал с детства. Первые уроки фотодела ему преподал отец - профессиональный фотограф.

Как фотокорреспондент Михаил Козловский сотрудничал с республиканскими и центральными газетами, журналами. Много снимков было опубликовано и в «Казанских ведомостях». Исторические кадры его авторства вошли в книгу главного редактора газеты Венеры Якуповой «100 историй о суверенитете».

В 1992 году, когда создавался пресс-центр Президента Республики Татарстан, Михаила Козловского пригласили на работу в Кремль. Так с мая 1992 года он стал личным фотографом первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева. Он объездил почти весь мир. Его фотолетопись жизни Татарстана постоянно пополнялась кадрами значимых событий, портретами известных политиков, руководителей республики, России и мира. У Михаила Борисовича было уникальное качество: он умел уходить от скучных стандартов и штампов, которые накладывает на работу фотографа официальная протокольная съемка. На его снимках политики - это прежде всего люди с живыми эмоциями и чувствами, которые понятны каждому из нас.

В марте 2014 года в Национальной художественной галерее «Хазинэ» была открыта фотовыставка «Михаил Козловский. Избранное», приуроченная к 60-летнему юбилею мастера. На той выставке для очень многих Михаил Борисович открылся с совершенно неожиданной стороны, потому что там были представлены кадры, сделанные в разных жанрах: динамичные, репортажные фото со спортивных соревнований, трогательные зарисовки из обычной жизни, в которых много доброго, светлого юмора, портреты современников - всемирно знаменитых и самых простых людей, пейзажи...

- Чтобы работать в пресс-службе Президента, нужен особый характер. С нами работать очень непросто. У протокольной съемки есть свои жесткие рамки, выходить за которые нельзя. Фотографу надо точно находить свое место, обладать умом, чувством такта, но при этом у него должен быть решительный характер, чтобы не упустить своего! Он должен делать свою работу - фиксировать все происходящее, но при этом оставаться незаметным, чтобы никому не мешать. И в такой официозной обстановке надо умудриться сделать интересные кадры, - отметил на церемонии открытия той памятной выставки Государственный Советник Республики Татарстан, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Редакция газеты «Казанские ведомости» выражает соболезнования родным и близким Михаила Козловского.