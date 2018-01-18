Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе традиционного «делового понедельника» прокомментировал успешные итоги работы казанского гарнизона полиции, отмеченные на заседании коллегии Министерства внутренних дел по Татарстану по результатам 2017 года.



Был также отмечен вклад в положительную динамику по сокращению преступности в Казани исполкома и глав районов города. Вместе с тем мэр заострил внимание на необходимости усилить работу с молодежью.

«Многие преступления были раскрыты благодаря тому, что удалось отследить злоумышленников по тем видеокамерам, которые мы установили в прошлом году. Это наша совместная с правоохранительными органами системная работа, и она будет продолжена. Но мы реагируем не только на положительные моменты, прозвучали и тревожные нотки. В первую очередь это касается того момента, когда министр говорил о возрождении группировок», - сказал градоначальник.

Ильсур Метшин отметил, что после празднования тысячелетия города о «казанском феномене» все постепенно забыли. «Сегодня у столицы Татарстана совсем другой имидж. Но если не работать, если несерьезно воспринимать даже малейшие ростки, то можно откатиться назад, как прозвучало в докладе министра, к неспокойным годам», - сказал мэр столицы РТ. Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани.

По мнению мэра столицы РТ, сегодня по сравнению с девяностыми годами в Казани есть все условия для развития молодежи, поэтому нужен тщательный анализ причин негативных социальных явлений, если они возникают в молодежной среде. «Не только на подростковую преступность и группировки я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Мы видим, что происходит в начале года, к сожалению, по различным школам. Эксперты, психологи, которые занимаются этим на постоянной основе, безусловно, в первую очередь ставят вопрос о влиянии интернета. Мы много делаем в части занятости молодежи: спорт, досуг, подростковые клубы, загородные лагеря, но нельзя делать вид, что все в этой области спокойно», - сказал глава города.

«Нужно посоветоваться с нашими коллегами из федеральных, республиканских органов власти, общественных организаций, движений. Есть повод не просто задуматься, а объединить усилия, поэтому я хочу, уважаемые коллеги, чтобы вы самым серьезным образом проанализировали все источники информации по этой проблеме», - дал поручение исполкому Ильсур Метшин.