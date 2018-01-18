С недобросовестными руководителями предприятий и организаций, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, ведется работа в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В ходе проведенных мероприятий перед 147 работниками ООО «Марс» Азнакаевского муниципального района РТ, осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, погашен долг на общую сумму 1862 тыс.рублей.

Вопросы своевременной выплаты заработной платы и погашения просроченной задолженности находятся на особом контроле, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, отмечают в пресс-службе Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.