Росгвардейцам удалось задержать автоугонщика.

24-летний парень, который угнал автомобиль, был задержан в Бугульме, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ. Внимание наряда ОВО привлек автомобиль «ВАЗ-2112», который ночью ехал без включенных фар. Когда сотрудники Росгвардии попытались остановить автомобиль, то водитель попытался скрыться, но въехал в сугроб. Мужчину удалось задержать. Выяснилось, что 24-летний гражданин угнал авто из частного сектора. 18-летняя хозяйка оставила машину открытой, чем и воспользовался мужчина.