На программу капитального ремонта ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей работодателей в 2014–2017 годах ушло 2,7 млрд рублей.

В 2018 году в РТ капитально отремонтируют 11 ресурсных центров. На эти цели выделено 681,38 млн рублей. Программа капитального ремонта ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей стартовала в 2014 году. За три года отремонтировали 31 профессиональную образовательную организацию за 2,7 млрд рублей.

На базе обновленных профессиональных образовательных организаций в 2014–2017 годах было создано 25 ресурсных центров. Прогноз на 2018 год — создание 6 ресурсных центров.